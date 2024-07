Tour de France 2024, la tappa di domani Aurillac-Villeneuve-sur-Lot: percorso, altimetria, orari, tv

Domani il Tour de France 2024 vivrà la sua dodicesima tappa. Si comincia da Aurillac con arrivo a Villeneuve-sur-Lot per oltre duecento chilometri. Una frazione interessante e che potrebbe avere più scenari, da quello della fuga a quello della volata, senza dimenticare un attacco nella seconda parte di percorso.

PERCORSO

La prima parte del percorso è decisamente ondulata e potrebbe esserci una fuga fin dalle prime battute, sfruttando poi anche i due GPM di quarta categoria. Nella seconda parte nonostante la Cote de Montcléra (quarta categoria) è abbastanza pianeggiante e le squadre dei velocisti rimasti potrebbero organizzarsi per i loro uomini veloci.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

12a tappa – Mercoledì 10 luglio

Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (203,6 km)

Orario partenza ufficiale: 12.50

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati, dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.15

Diretta live testuale: OA Sport