Tour de France 2024, Jonas Vingegaard: “Soddisfatto e deluso allo stesso tempo. Non vedo l’ora che arrivi domani”

Era reduce dal capolavoro di Le Lorian, sembrava pronto a ribaltare gli equilibri, invece oggi è arrivata la spallata di Tadej Pogacar nella prima tappa pirenaica del Tour de France 2024.

Jonas Vingegaard si è dovuto arrendere all’attacco dello sloveno che, in Maglia Gialla, si è preso la vittoria di tappa e ha aumentato nettamente il distacco sul danese che oggi diventa il primo dei rivali.

Le sue parole al traguardo: “Sono soddisfatto della mia prestazione, ma allo stesso tempo ovviamente deluso per la perdita di tempo. Questo è il territorio di Tadej, ma ovviamente avrei preferito non perdere tempo oggi. Nei tratti ripidi della salita mi sentivo come se mi stessi avvicinando sempre di più, tuttavia, gli ultimi chilometri erano perfetti per Tadej, data la potenza che ha meritato la vittoria di tappa, non vedo l’ora che arrivi domani”.

E ancora sulla prossima tappa: “Sarà una giornata lunga ed estenuante. Queste tappe di solito mi vanno bene. Insieme alla squadra forte che ho intorno, faremo tutto il possibile per renderla un successo”.