Tour de France 2024, Jonas Vingegaard: “Giornata positiva, credevo di perdere di più”

Quarto posto per Jonas Vingegaard nella prima crono del Tour de France 2024. Sfortunatamente per lui, equivale anche all’ultimo nella classifica dei big che vogliono vincere la Grande Boucle. Il danese ha chiuso a 37” da Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), perdendo margine anche da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe).

Il vincitore degli ultimi due Tour si reputa soddisfatto dell’andamento della giornata: “Credo sia stata una buona cronometro. Sono felice della mia prestazione e di aver perso soltanto 37″ da Evenepoel in una prova che era perfetta per le sue caratteristiche“.

“Credevo di perdere più tempo da Pogacar – prosegue il danese della Visma | Lease a Bike -, il percorso era più adatto a lui, prendere solo 25″ da lui è poco. Lo scorso anno ho guadagnato sette minuti e mezzo in due tappe, dobbiamo soltanto continuare a credere nel nostro piano. Mi spaventava di più la giornata del San Luca, lì non ho perso tempo e oggi ho perso meno di 30″. Credo sia stata una buona giornata per me“.