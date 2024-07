Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Finale incandescente, gli scalatori si leccano i baffi

Primo snodo della seconda settimana al Tour de France. Frazione nervosa, la Evaux-les-Bains-Le Lioran, di 211 chilometri, con oltre 4000 metri di dislivello e Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%), Col de Pertus (4,4 km al 7,9%) e Col de Font de Cere (3,3 km al 5,8%) tutti negli ultimi 30 chilometri.

Possibile dunque una nuova lotta tra gli uomini di classifica. Attendiamoci i soliti attacchi di Tadej Pogacar (UAE Team Emiratea) che tenterà di staccare uno Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) che pare promettere battaglia e che nella tappa degli sterrati ha risposto bene ad ogni tentativo della maglia gialla. Ma una frazione del genere potrebbe arridere anche alle caratteristiche di Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Ma gli altri di alta classifica non staranno a guardare. Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) vorrà ripetere il successo dello scorso anno, mentre gli attacchi di ‘seconde linee’ nel finale come Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), Santiago Buitrago e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) potrebbero anche essere ‘accettati’.

Ma esiste la possibilità che si possano sviluppare due corse, una per la maglia gialla e una per la tappa. Chance per attaccanti da lontano: David Gaudu (Groupama-FDJ) potrebbe provare a riscattare un Tour barbino, come anche un Richard Carapaz (EF Education-Easypost) e Simon Yates ormai lontanucci dalle posizioni buone di classifica o per gente che in fondo in salita ci va bene come Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) e Stephen Williams (Israel-Premier Tech).

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELL’UNDICESIMA TAPPA

***** Richard Carapaz,

**** David Gaudu, Simon Yates, Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Maxim Van Gils, Primoz Roglic

** Felix Gall, Derek Gee, Giulio Ciccone, Santiago Buitrago, Carlos Rodriguez

* Stephen Williams, Pello Bilbao, Romain Barder, Alexey Lutsenko