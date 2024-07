Tour de France 2024, domani il giorno di riposo. Il programma, gli orari e l’altimetria della tappa di martedì 16 luglio

Il Tour de France vivrà domani la seconda ed ultima giornata di riposo. La corsa riprenderà martedì con la sedicesima tappa da Gruissan a Nîmes, una frazione molto tranquilla e adatta ai velocisti.

PERCORSO

La terza settimana del Tour inizia con una tappa abbastanza tranquilla, che sarà probabilmente anche lìultima occasione per i velocisti. C’è un solo GPM di quarta categoria al 112 km: la Côte de Fambetou (1,2 km al 5,5%). Poi ci sarà qualche strappetto, ma tutto abbastanza tranquillo per le ruote veloci.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

16a tappa – Martedì 16 luglio

Gruissan – Nîmes (188.6 km)

Orario partenza ufficiale: 13.30

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport