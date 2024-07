Tour de France 2024, Biniam Girmay: “La Maglia Verde mi mette le ali”

Uno, due e tre. Biniam Girmay non aveva mai vinto al Tour de France fino a dieci giorni fa: nel giro di poche tappe è riuscito già a centrare una clamorosa tripletta l’eritreo della Intermarché – Wanty. Oggi è arrivata la terza affermazione sul traguardo di Villeneuve-sur-Lot con una rimonta eccezionale.

Arrivo in leggera salita, Arnaud Démare a lanciare la volata in anticipo (poi declassato), e, con tutta la calma del mondo, è arrivata la rimonta di Girmay che ha potuto alzare per la terza volta le braccia al cielo.

Le parole del leader della classifica a punti: “Voglio ringraziare i miei compagni e la mia squadra, perché senza di loro non riuscirei a dimostrare di essere il più veloce. Fin dall’inizio di questo Tour de France, sapevo che avrei potuto vincere. In tre sprint ho dimostrato che, se sono ben posizionato, sono in grado di vincere”.

Sulla tappa: “Oggi per noi la fuga poteva andare fino in fondo, ci avrebbe fatto comodo. Ma quando si è trasformata in una frazione da volata, ho detto alla mia squadra via radio che mi sentivo bene e che avrei disputato lo sprint”.

Sulla sua leadership: “La maglia verde mi mette le ali. Mi sento super veloce. È nella testa. Ho avuto i miei alti e bassi nelle ultime stagioni, ma quest’anno ho cambiato le cose e sta funzionando. Ho cambiato anche la mia filosofia”.