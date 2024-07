Tour de France 2024: Biniam Girmay beffa tutti a Torino. Carapaz Maglia Gialla

Prima volata molto confusionaria al Tour de France 2024. Una caduta sul finale scombina i piani di tanti dei velocisti e a Torino spunta a sorpresa Biniam Girmay che trova il secondo successo in un Grande Giro dopo quello nella Corsa Rosa. Cambia anche la Maglia Gialla: grazie ai piazzamenti passa al comando Richard Carapaz.

Particolare la prima parte di frazione odierna con i corridori che hanno viaggiato praticamente ad un passo turistico. Sarà per ciò che c’è stato nei giorni scorsi, sarà per l’attesa per la tappa di domani, sará per il caldo e per la lunga distanza, ma c’è stato un tacito accordo in gruppo.

Le uniche piccole emozioni sono arrivate al traguardo volante, con Pedersen a primeggiare su Philipsen, e sui GPM con Abrahamsen e l’idolo di casa Matteo Sobrero a portare a casa i punti. A 60 km dal traguardo lo scatto del transalpino della TotalEnergies Fabien Greiller, tenuto sotto controllo dal plotone e raggiunto a 30 dall’arrivo.

Ultimi chilometri percorsi a velocità folli: la Intermarché-Wanty è riuscita a prendere in mano la situazione all’ultimo chilometro, evitando anche la caduta a 3 dall’arrivo che ha messo fuori gioco Philipsen. Gran lavoro di squadra per Biniam Girmay che ha finalizzato trionfando davanti a Fernando Gaviria (Movistar) ed Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Eccellente ottava piazza per Davide Ballerini, migliore degli azzurri.