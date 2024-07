Tiro con l’arco, Olimpiadi Parigi 2024: tutti i convocati nazione per nazione. Gli avversari degli azzurri

Ad una settimana esatta dalle 72 frecce di ranking round, valevoli come qualificazione del Mixed Team e per la composizione di tutti i tabelloni a eliminazione diretta, andiamo a scoprire nel dettaglio i nomi dei 128 partecipanti (64 uomini e 64 donne, per un totale di 53 Paesi rappresentati) nel tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’Italia ha selezionato per la rassegna a cinque cerchi Chiara Rebagliati al femminile (il terzetto purtroppo non si è qualificato) ed il collaudato trio maschile composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Gli Azzurri, esclusi dalla prova a squadre femminile prenderanno parte a 4 eventi su 5: individuale maschile e femminile, team event maschile e prova mista a coppie.

La concorrenza si profila di alto livello e servirà una grande impresa per replicare le due medaglie di Tokyo, mentre l’obiettivo più realistico è quello di provare a salire almeno una volta sul podio a Parigi. Gli avversari di spessore però non mancano, a partire dai maestri coreani e senza dimenticare i vari Marcus D’Almeida, Mete Gazoz, Brady Ellison oltre ai temibili padroni di casa francesi.

Di seguito tutti i convocati nazione per nazione nel tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATI TIRO CON L’ARCO OLIMPIADI PARIGI 2024

Argentina: Mario Jajarabilla

Australia: Peter Boukouvalas e Laura Paeglis

Austria: Elisabeth Straka

Azerbaigian: Yaylagul Ramazanova

Bangladesh: Sagor Islam

Bhutan: Lam Dorji

Brasile: Marcus D’Almeida e Ana Sliachticas

Canada: Virginie Chénier e Eric Peters

Ciad: Israel Madaye

Cile: Andres Gallardo

Cina: An Qixuan, Kao Wenchao, Li Jiaman, Li Zhongyuan, Wang Yan e Yang Xiaolei

Taipei Cinese: Chiu Yi-Ching, Lei Chien-Ying, Li Tsai-Chi, Lin Zih-Siang, Tai Yu-Hsuan e Tang Chih-Chun

Colombia: Santiago Arcila, Jorge Enriquez, Andrés Hernandez Vera e Ana Maria Rendon

Cuba: Hugo Franco

Repubblica Ceca: Marie Horackova e Adam Li

Danimarca: Kirstine Danstrup

Egitto: Jana Ali e Youssof Tolba

El Salvador: Oscar Ticas

Estonia: Reena Parnat

Finlandia: Antti Tekoniemi

Francia: Baptiste Addis, Lisa Barbelin, Thomas Chirault, Amélie Cordeau, Caroline Lopez e Jean-Charles Valladont

Germania: Katharina Bauer, Michelle Kroppen, Charline Schwarz e Florian Unruh

Gran Bretagna: Conor Hall, Tom Hall, Megan Havers, Penny Healey, Bryony Pitman e Alex Wise

Guinea: Fatoumata Sylla

India: Ankita Bhakat, Dhiraj Bommadevara, Pravin Jadhav, Bhajan Kaur, Deepika Kumari e Tarundeep Rai

Indonesia: Diananda Choirunisa, Syifa Nurafifah Kamal, Rezza Octavia e Arif Pangestu

Iran: Mobina Fallah

Israele: Roy Dror e Mikaella Moshe

Italia: Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Chiara Rebagliati

Giappone: Furukawa Takaharu, Nakanishi Junya, Noda Satsuki e Saito Fumiya

Kazakistan: Ilfat Abdullin, Alexandr Yeremenko e Dauletkeldi Zhangbyrbay

Corea del Sud: Jeon Hunyoung, Kim Je Deok, Kim Woojin, Lee Woo Seok, Lim Sihyeon e Nam Suhyeon

Lussemburgo: Pit Klein

Malesia: Syaqiera Mashayikh, Nurul Fazil e Ariana Zairi

Messico: Matias Grande, Bruno Martinez, Carlos Rojas, Angela Ruiz, Alejandra Valencia e Ana Paula Vazquez

Moldavia: Alexandra Mirca e Dan Olaru

Mongolia: Otgonbold Baatarkhuyag

Olanda: Quinty Roeffen, Gaby Schloesser, Laura van der Winkel e Steve Wijler

Polonia: Wioleta Myszor

Porto Rico: Alondra Rivera

Romania: Madalina Amaistroaie

San Marino: Giorgia Cesarini

Slovacchia: Denisa Barankova

Slovenia: Zana Pintaric e Ziga Ravnikar

Sud Africa: Wian Roux

Spain: Pablo Acha e Elia Canales

Tunisia: Rihab Elwalid

Turchia: Mete Gazoz, Elif Gokkir, Berkim Tumer e Abdullah Yildirmis

Ucraina: Veronika Marchenko e Mykhailo Usach

USA: Brady Ellison, Catalina Gnoriega, Casey Kaufhold e Jennifer Mucino

Isole Vergini: Nicholas D’Amour

Uzbekistan: Ziyodakhon Abdusattorova e Amirkhon Sadikov

Vietnam: Do Thi Anh Nguyet e Le Quoc Phong