Tiro con l’arco, la Corea del Sud trionfa allo shoot-off e resta imbattuta alle Olimpiadi nella prova a squadre femminile

Al termine di una finale da brividi che a conti fatti si è decisa per una questione di millimetri, la Corea del Sud difende la sua imbattibilità nella prova a squadre femminile olimpica di tiro con l’arco e si impone anche ai Giochi di Parigi 2024. Decimo titolo a cinque cerchi consecutivo nel format per le coreane, che questa volta hanno rischiato davvero grosso nonostante la netta superiorità messa in mostra nel ranking round di tre giorni fa.

Il terzetto composto da Jeon Hunyoung, Lim Sihyeon e Nam Suhyeon ha eliminato quest’oggi nell’ordine Taiwan (6-2) e Paesi Bassi (26-23 allo shoot-off, dopo essersi ritrovato sotto 4-2 ad una volée dalla fine) prima dell’attesissima sfida stellare per la medaglia d’oro contro la Cina (che aveva vinto due delle tre tappe stagionali di World Cup, battendo in entrambi i casi la Corea del Sud).

Nell’ultimo atto le maestre coreane hanno cominciato con il piglio giusto, aggiudicandosi i primi due set (56-53 e 55-54) e portandosi dunque ad un passo dall’obiettivo della vigilia. A quel punto però l’inerzia è cambiata, forse anche a causa di una comprensibile “paura di vincere”, con la Cina che ne ha approfittato vincendo le due volée successive (54-51 e 55-53) e forzando lo shoot-off.

Epilogo thrilling dunque, in cui sono rivelati decisivi i “dieci di riga” trovati da Jeon Hunyoung in apertura e Nam Suhyeon all’ultimo tiro per il 29-27 complessivo che ha regalato la vittoria alla Corea sulle cinesi An Qixuan, Li Jiaman (inutile il suo 10 quasi perfetto, che sarebbe valso il successo in caso di arrivo a pari punti) e Yang Xialoei. Bronzo al Messico, che ha battuto 6-2 i Paesi Bassi nella finale con in palio la terza moneta.