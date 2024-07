Tiro con l’arco, Kim e Gazoz avanzano spediti, fuori Bommadevara e Yang a sorpresa

Prima giornata dedicata ai tabelloni ad eliminazione diretta individuali di tiro con l’arco al maschile ed al femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si sono svolte una parte dei trentaduesimi ed una parte dei sedicesimi e non ci sono stati grossi scossoni se non un’eliminazione imprevista per parte.

Al maschile la prima forza emersa dal ranking round, il coreano Woojin Kim, ha superato con agio i primi due turni spazzando via con un doppio 6-0 gliatleti di Taipei Israel Madaye e Zih-Siang Lin. Qualche difficoltà in più per la testa di serie numero 4, l’indiano Dhiraj Bommadevara, che ha superato il ceco Adam Li per 7-1 dopo un piccolo spavento iniziale, ma poi ha ceduto per 6-5 a sorpresa al canadese Eric Peters. Il turco Mete Gazoz non ha avuto problemi a sbarazzarsi per 6-0 del cileno Gallardo Ferrada e del rappresentante di Cina Taipei Tang.

Al femminile ha vinto all’esordio la numero 3 del tabellone, la cinese Yang Xiaolei, che ha sconfitto 7-1 la tunisina Elwalid, ma ha ceduto di schianto alla padrona di casa Lisa Barbelin per 2-6. Bene anche l’indonesiana Choirunisa, che è partita alla grande contro l’olandese van der Winkel battendola per 7-1, mentre ha faticato tantissimo ai sedicesimi contro l’americana Gnoriega ed ha vinto per 6-5. Peccato per la sammarinese Giorgia Cesarini, che ha ceduto al primo turno alla tedesca Michelle Kroppen per 7-3.