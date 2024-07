Tiro con l’arco, Corea del Sud favorita per il decimo titolo olimpico consecutivo nella prova a squadre femminile

Tre giorni dopo le 72 frecce di ranking round, il tiro con l’arco torna protagonista quest’oggi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con lo svolgimento delle fasi finali della prova a squadre femminile. In palio il primo titolo della rassegna a cinque cerchi, con la Corea del Sud favorita d’obbligo per raggiungere la decima affermazione consecutiva e confermare l’imbattibilità olimpica in questo format (introdotto a Seoul 1988).

Lim Sihyeon, Nam Suhyeon e Jeon Hunyoung, dopo aver dominato il ranking round con il nuovo record olimpico (2046 punti), avranno dunque tutti i riflettori puntati addosso ed una grande pressione sulle spalle che potrebbe inceppare degli ingranaggi altrimenti quasi perfetti, riducendo la forbice prestazionale rispetto alle altre formazioni nelle sfide secche a eliminazione diretta.

Le maestre coreane, reduci da un biennio in cui hanno fatto intravedere qualche crepa (vedi l’eliminazione agli ottavi del Mondiale di Berlino 2023), dovranno fare attenzione in un’eventuale finale soprattutto alla Cina di Yang Xiaolei, Li Jiaman e An Qixuan, un team oltremodo competitivo capace di vincere due delle tre tappe stagionali di Coppa del Mondo battendo in entrambi i casi la Corea.

Alle spalle delle due squadre sulla carta più attrezzate, in tante possono ambire ad un posto sul podio olimpico e magari anche al bersaglio grosso. Outsider per la vittoria del torneo il Messico (n.3 del seeding), l’India (n.4), la Germania (n.6) e Taiwan (n.9), ma non vanno sottovalutate anche la Francia padrona di casa, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed i Paesi Bassi.