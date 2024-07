Tiro con l’arco, Alessandro Paoli si ferma ai sedicesimi di finale nel torneo individuale alle Olimpiadi

Alessandro Paoli si ferma ai sedicesimi di finale nel torneo individuale di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’arciere piemontese ha superato Dorji ai trentaduesimi, ma non ha potuto nulla al turno successivo contro il fortissimo coreano Wooseok Lee.

Paoli che comincia con un primo set in parità: 9-9-8 per il torinese che pareggia il 26 del suo avversario del Bhutan Dorji che fa 8-9-9. Dorji che mette la freccia nel secondo set con un 10-9-8, mentre l’arciere delle Fiamme Azzurre paga un sette iniziale e non va oltre a 25 punti, perdendo il secondo parziale.

L’azzurro cambia decisamente marcia nel terzo set con un perfect score: tre dieci su tre per riportarsi sul 3-3. Fantastico anche il quarto set con il 10-10-9 per fissare il parziale sul 29-26 e salire sul 5-3. Paoli coglie l’occasione e chiude sul 7-3, conquistando il quinto set per 28-26 (10-10-8).

Ai sedicesimi contro il numero 5 del ranking round, il coreano Wooseok Lee, il livello cresce. Lee parte fortissimo nel primo set con tre dieci (30-28), mentre nel secondo set all’asiatico sono stati sufficienti un nove, un dieci e un nove a chiudere, con l’azzurro che non è andato oltre 26. L’azzurro ha raccolto 28 punti nella terza serie, ma il coreano è tornato a fare 30: così è finita 30-28.