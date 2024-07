Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Porpetto 2024: Arianna Nember ed Antonio La Volpe in corsa per la finale nello skeet

Si chiude la terza e penultima giornata di gare a Porpetto, in Italia, sede della tappa della Coppa del Mondo junior 2024 di tiro a volo: in scena le prime tre serie delle qualificazioni dello skeet individuale. In casa azzurra sono in corsa per la finale Arianna Nember, seconda tra le donne, ed Antonio La Volpe, settimo tra gli uomini.

Nelle qualificazioni femminili è in testa la lettone Zane Zvaigzne con 71/75, davanti al quartetto composto dall’azzurrina Arianna Nember, dalla britannica Madeleine Zarina Russell, dalla statunitense Madeline Helen Corbin, e dalla slovacca Miroslava Hockova, tutte a 70/75. Nel quintetto al nono posto con 68/75 si trova Eleonora Ruta, mentre chiude nel quintetto al 22° posto con 64/75 Viola Picciolli, infine è al 42° ed ultimo posto con 46/75 Dalia Buselli.

Nelle qualificazioni maschili è in testa la coppia composta dagli statunitensi Benjamin Joseph Keller e Jordan Douglas Sapp, entrambi perfetti oggi con 75/75. Il migliore degli azzurrini è Antonio La Volpe, nel terzetto al settimo posto con 72/75, appena davanti a Marco Coco, nel quintetto al decimo posto con 71/75, infine nel gruppo di 7 tiratori al 15° posto si trovano anche Cristian Giudici e Riccardo Mignozzetti.