Tiro a volo, Arianna Nember seconda nello skeet di Coppa del Mondo junior a Porpetto

Arriva un altro podio per l’Italia a Porpetto, località del Friuli che ha ospitato in questi giorni la tappa della Coppa del Mondo junior 2024 di tiro a volo. Nella gara dello skeet femminile, infatti, Arianna Nember ha ottenuto la seconda posizione, portando così a tre il conteggio totale della rassegna per i colori dell’Italia.

L’atleta, la quale aveva chiuso la fase di qualificazione davanti a tutti, giunta all’ultimo atto si è arresa soltanto al cospetto della britannica Madeleine Zarina Russell, abile a colpire 54 piattelli su 60 contro i 46/60 centrati dall’azzurra. In terza posizione si è invece piazzata Helen Madeline Corbin (38/50) regolando la slovacca Adriana Zajicjova, quarta con 30/40, la statunitense Alishia Fayth Layne, quinta con 24/30 e l’ucraina Oleksandra Bartysheva, sesta con 15/20. In qualifica Eleonora Ruta si era fermata in quattordicesima posizione segnando 112/125. Ventiquattresimo posto poi per Viola Picciolli (107/125), quarantaduesimo per Dalia Buselli.

In campo maschile da segnalare il quinto posto di Antonio La Volpe che, dopo aver ottenuto la sesta piazza nelle qualificazioni, ha fermato la sua corsa rompendo nella finale a sei 21 piattelli su 30, cedendo il passo allo statunitense Benjamin Joseph Keller, trionfatore con 56/60 davanti all’indiano Singh Bhavtegh Gill, secondo con 52/60, l’altro tiratore a stelle e strisce Jordan Douglas Sapp, terzo a 44/50, ed il lituano Tomas Vaitekunas, quarto a 32/40. Sesto invece il transalpino Dorian Richard (13/20), mentre gli altri italiani si sono dovuti accontentare di un piazzamento al di fuori della top 10, come testimoniano la tredicesima casella di Marco Coco (119/125), la quattordicesima di Cristian Giudici (118/125) e la diciassettesima di Riccardo Mignozzetti (117/125).