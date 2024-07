Tennistavolo, Cina e Corea del Nord si giocheranno l’oro nel doppio misto

Terza giornata di gare per il tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una giornata che ha avuto come culmine le semifinali del doppio misto e che ha visto avanzare i tabelloni nel singolo maschile e femminile con i sedicesimi di finale.

Pronostici che sono stati rispettati nel doppio misto: la finale per l’oro tra Cina e Corea del Nord. La Cina ha battuto per 4-2 la Corea del Sud con Wang e Sun che non sono partiti benissimo e hanno dovuto rimontare da 0-1 e 1-2. Il punteggio finale è 6-11, 11-7, 9-11, 11-5, 11-7, 11-9. Corea del Nord di Ri e Kim che si è sbarazzata per 4-3 in una semifinale tiratissima contro Hong Kong. Finisce 11-3, 10-12, 3-11, 11-9, 11-9, 9-11, 11-6.

Nel singolo maschile la sorpresa principale è stata quella dell’uscita di scena del numero 7 del tabellone, il tedesco Dang Qiu che è stato sconfitto dal kazako Gerassimenko per 4-3. Ancora bene il francese Felix Lebrun che ha battuto per 4-2 lo svedese Kallberg. Poco da segnalare invece al femminile, con le favorite che hanno continuato il loro percorso.