Tennis, tutti i partecipanti alle Olimpiadi di Parigi 2024 nazione per nazione

Con le Olimpiadi ormai a meno di una settimana dal via (mancano sei giorni), per quel che riguarda il tennis, andiamo a scoprire chi parteciperà alla rassegna a cinque cerchi per quanto riguarda i tabelloni maschili di singolare e doppio. Va ricordato che, all’interno di questi giocatori, ci sono anche i partecipanti al torneo di doppio misto, la cui entry list sarà pubblicata mercoledì 24 luglio. Sorteggi giovedì 25.

Prima di procedere alla lettura della lista, sono necessarie alcune annotazioni che impatteranno anche sulla composizione del tabellone. In particolare, in fatto di singolare, avranno quattro giocatori le selezioni di Argentina, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna e USA. In base al regolamento olimpico, quattro giocatori dello stesso Paese devono tutti trovarsi in spot di quarti di finale differenti, vale a dire non si possono incontrare prima delle semifinali, altrimenti ancora due nella parte alta e due nella parte bassa. Allo stesso modo, chi ha tre giocatori (caso piuttosto comune) ne avrà due in una parte del tabellone e una nell’altra. Chi ne ha due li avrà da parti opposte.

In doppio, invece, i Paesi che avranno due coppie sono Argentina, Australia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Spagna e USA. Per essi, una coppia sarà nella parte alta del tabellone e l’altra in quella bassa; in base all’assegnazione delle teste di serie, potrebbero esservi altre specifiche sugli incroci.

Sarà la prima volta assoluta di Jannik Sinner alle Olimpiadi, che coincide anche con la sua prima da numero 1 del mondo in questo contesto. L’altoatesino può diventare il secondo a prendersi il titolo a cinque cerchi da prima testa di serie dopo Andre Agassi nel 1996. Nel caso del Kid di Las Vegas era però una luce in mezzo a un buio di due anni, in quello del pusterese ben altro. Ma è una storia tutta da scrivere.

TENNIS: I PROTAGONISTI DI PARIGI 2024

ARGENTINA – Sebastian Baez, Mariano Navone (singolare), Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry (singolare e doppio), Maximo Gonzalez, Andres Molteni (doppio)

ATLETI NEUTRALI INDIPENDENTI – Daniil Medvedev, Roman Safiullin (singolare e doppio), Pavel Kotov (singolare)

AUSTRALIA – Alex de Minaur, Alexei Popyrin (singolare e doppio), Rinky Hijikata (singolare), Matthew Ebden, John Peers (doppio)

AUSTRIA – Sebastian Ofner

BELGIO – Zizou Bergs (singolare), Sander Gillé, Joran Vliegen (doppio)

BRASILE – Thiago Seyboth Wild, Thiago Monteiro (singolare e doppio)

CANADA – Felix Auger-Aliassime, Milos Raonic (singolare e doppio)

CECHIA – Tomas Machac (singolare e doppio), Jakub Mensik (singolare), Adam Pavlasek (doppio)

CILE – Nicolas Jarry, Alejandro Tabilo (singolare e doppio), Tomas Barrios Vera (singolare)

CINA – Zhizhen Zhang (singolare)

DANIMARCA – Holger Rune (singolare)

FRANCIA – Ugo Humbert, Arthur Fils (singolare e doppio), Gael Monfils, Corentin Moutet (singolare), Edouard Roger-Vasselin/Fabien Reboul (doppio)

GERMANIA – Alexander Zverev, Maximilian Marterer (singolare), Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer (singolare e doppio), Kevin Krawietz, Tim Puetz (doppio)

GIAPPONE – Kei Nishikori, Taro Daniel (singolare)

GRAN BRETAGNA – Cameron Norrie, Jack Draper (singolare), Daniel Evans, Andy Murray (singolare e doppio), Joe Salisbury, Neal Skupski (doppio)

GRECIA – Stefanos Tsitsipas (singolare e doppio), Petros Tsitsipas (doppio)

INDIA – Sumit Nagal (singolare), Rohan Bopanna, NSriram Balaji (doppio)

ITALIA – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti (singolare e doppio), Matteo Arnaldi, Luciano Darderi (singolare), Simone Bolelli, Andrea Vavassori (doppio)

KAZAKISTAN – Alexander Bublik (singolare e doppio), Alexander Shevchenko (singolare), Aleksandr Nedovyesov (doppio)

LIBANO – Benjamin Hassan (singolare e doppio), Hady Habib (doppio)

NORVEGIA – Casper Ruud (singolare)

PAESI BASSI – Tallon Griekspoor (singolare e doppio), Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer, Robin Haase (doppio)

POLONIA – Hubert Hurkacz (singolare e doppio), Jan Zielinski (doppio)

PORTOGALLO – Nuno Borges (singolare e doppio), Francisco Cabral (doppio)

SERBIA – Novak Djokovic, Dusan Lajovic (singolare)

SPAGNA – Carlos Alcaraz, Rafael Nadal (singolare e doppio), Pedro Martinez, Jaume Munar (singolare), Pablo Carreno Busta, Marcel Granollers (doppio)

SVIZZERA – Stan Wawrinka (singolare)

TUNISIA – Moez Echargui (singolare)

UNGHERIA – Fabian Marozsan, Marton Fucsovics (singolare e doppio)

USA – Taylor Fritz, Tommy Paul (singolare e doppio), Christopher Eubanks, Marcos Giron (singolare), Rajeev Ram, Austin Krajicek (doppio)