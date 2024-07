Tennis, Olimpiadi Parigi 2024: l’entry list del doppio femminile. Errani-Paolini sognano il colpaccio

Ultimi giorni di attesa in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si apriranno ufficialmente il 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura mentre le prime gare cominceranno già a partire dal 24 luglio. In chiave azzurra il tennis, per quanto visto negli ultimi mesi, sarà indubbiamente una delle discipline più interessanti per competitività e numero di possibili carte da medaglia.

Ambizioni importanti nel doppio femminile grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini, quarte nella Race stagionale di specialità con all’attivo il trionfo di Roma e la finale del Roland Garros, proprio sui campi in terra battuta che ospiteranno la rassegna a cinque cerchi parigina. La coppia tricolore va considerata una delle prime 3-4 favorite ai Giochi, anche se forse un gradino sotto rispetto ad un paio di binomi.

Le più quotate per la vittoria finale sono infatti le americane Gauff/Pegula e le ceche Krejcikova/Siniakova, ma attenzione ad alcune outsider di lusso come le neozelandesi Routliffe/Sun, le ucraine Kostyuk/Yastremska, le taiwanesi Hsieh/Tsao, le brasiliane Haddad Maia/Stefani, le russe Andreeva/Shnaider e le ceche Vondrousova/Muchova. Iscritte per l’Italia anche Elisabetta Cocciaretto con Lucia Bronzetti.

Di seguito l’entry list completa del torneo olimpico di doppio femminile a Parigi 2024.

ENTRY LIST DOPPIO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

ARGENTINA: Nadia Podoroska/Maria Lourdes Carle

AUSTRALIA: Ajla Tomljanovic/Olivia Gadecki, Ellen Perez/Daria Saville

BRASILE: Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani

CANADA: Leylah Fernandez/Gabriela Dabrowski

CECHIA: Marketa Vondrousova/Karolina Muchova, Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova

CINA: Yue Yuan/Shuai Zhang, Xinyu Wang/Saisai Zheng

CINA TAIPEI: Su-Wei Hsieh/Chia Yi Tsao, Hao-Ching Chan/Latisha Chan

FRANCIA: Caroline Garcia/Diane Parry, Clara Burel/Varvara Gracheva

GERMANIA: Angelique Kerber/Laura Siegemund, Tatjana Maria/Tamara Korpatsch

GIAPPONE: Ena Shibahara/Shuko Aoyama

GRAN BRETAGNA: Katie Boulter/Heather Watson

GRECIA: Maria Sakkari/Despina Papamichail

ITALIA: Jasmine Paolini/Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto/Lucia Bronzetti

NUOVA ZELANDA: Erin Routliffe/Lulu Sun

PAESI BASSI: Arantxa Rus/Demi Schuurs

POLONIA: Magda Linette/Alicja Rosolska

ROMANIA: Ana Bogdan/Jaqueline Cristian, Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu

SPAGNA: Sara Sorribes Tormo/Cristina Bucsa

UCRAINA: Marta Kostyuk/Dayana Yastremska, Lyudmyla Kichenkok/Nadiia Kichenok

USA: Coco Gauff/Jessica Pegula, Danielle Collins/Desirae Krawczyk

ATLETE NEUTRALI: Ekaterina Alexandrova/Elena Vesnina, Mirra Andreeva/Diana Shnaider