Tennis, Lorenzo Musetti si cancella dal torneo di Amburgo

Lorenzo Musetti si sta togliendo tante soddisfazioni durante questo Wimbledon. Il ragazzo di Carrara ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in uno Slam, e non in tanti avrebbero scommesso su una sua resa così su erba. Proprio per i risultati raggiunti, ha deciso di cancellarsi dal torneo di Amburgo.

L’appuntamento sulla terra battuta comincia la prossima settimana, dal 15 al 21 luglio; evidentemente, visto l’inatteso risultato, Musetti ha deciso di concedersi una settimana di ‘pausa’ prima delle Olimpiadi. Con lui hanno optato per la cancellazione anche lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed il francese Corentin Moutet.

Musetti sceglie dunque di non partecipare a un torneo che gli porta comunque bei ricordi: proprio due anni fa l’azzurro vinse qui il suo primo torneo ATP, battendo nientemeno che Carlos Alcaraz in tre set. L’approccio con la terra in vista dei Giochi ci sarà probabilmente con qualche allenamento specifico in aggiunta.

Ma ora Lorenzo dovrà concentrarsi sulla sua sfida dei quarti di finale di Wimbledon contro Taylor Fritz, essendo rimasto l’ultimo italiano in tabellone dopo la sconfitta di Jannik Sinner al quinto set contro Daniil Medvedev.