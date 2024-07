Tennis, la pioggia potrebbe mandare subito in tilt il programma delle Olimpiadi. Ma due campi sono coperti

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono scattate ieri sera con la cerimonia d’apertura e oggi comincia il fittissimo programma di gare, compresi i primi turni del singolare maschile e femminile e dei doppi maschili e femminili. La pioggia però dovrebbe con ogni probabilità porre un freno a quello che sarà il programma odierno.

Ieri sera durante la cerimonia d’apertura è scesa una pioggia abbondante su Parigi e oggi addirittura sulla capitale francese è prevista allerta gialla per le precipitazioni abbondanti che dovrebbero scendere, come ci aveva anticipato ieri Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, ai nostri microfoni.

Pioggia che è prevista sicuramente dalle 10 alle 15 e potrebbe limitare il programma nei campi secondari, laddove non c’è la copertura. Non ci saranno sicuramente problemi invece per gli incontri previsti sui primi due campi per importanza, il Campo Philippe Chatrier e il Campo Suzanne Lenglen, che non subiranno modifiche, poiché dispongono della copertura.

Quindi è garantito il match di Jasmine Paolini: l’azzurra esordirà alle 12.00 contro la rumena Ana Bogdan proprio sul Lenglen. Decisamente più a rischio invece i doppi di Bolelli/Vavassori, di Errani/Paolini e i singolari di Darderi, Errani e Cocciaretto.

Programma che sarà più facilmente gestibile rispetto allo Slam, essendo match due set su tre (con match tiebreak al posto del terzo nei doppi). Potrebbero quindi esserci spostamenti per coprire e disputare quanti più match possibili in una giornata che si preannuncia macchinosa.