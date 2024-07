Tennis, il circuito ATP torna al passato: i giocatori potranno chiedere ai raccattapalle l’asciugamano

Un ritorno al passato. Il circuito ATP ha deciso di reintrodurre la possibilità per i tennisti di chiedere ai raccattapalle l’asciugamano al fine di detergere il sudore tra un punto l’altro. Secondo quanto riportato dal collega statunitense Jon Wertheim, la regola è stata approvata dal board dell’ATP e dovrebbe tornare in vigore proprio nella settimana successiva a Wimbledon.

“Il board ha approvato una modifica alle regole per consentire ai giocatori di richiedere e ricevere asciugamani tra un punto e l’altro, come era consuetudine prima della pandemia di Covid-19. Tutti i tornei ATP devono accogliere questa disposizione. Questa modifica alle regole entrerà in vigore a partire da Wimbledon”, è quanto è stato trascritto da Wertheim.

Giova ricordare che questa consuetudine fu interrotta a causa della pandemia Covid-19. Il rischio dei contagi aveva suggerito ai gestori del massimo circuito internazionale di non dare i tennisti questa possibilità proprio per motivi di sicurezza.