Tennis: alle Olimpiadi le storie non finiscono mai. Kerber, Murray in doppio immortali, Musetti ed Errani/Paolini fanno gioire l’Italia

Si è conclusa un’altra lunga giornata di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, con tante, tantissime storie da raccontare in molti sensi. E questo accade in tutti i tabelloni, di cui andiamo rapidamente a rimarcare i fatti principali non solo e non necessariamente per risultati.

In particolare, al maschile, fatto salvo un Lorenzo Musetti che va avanti di voglia e l’avanzata di tutte le teste di serie, si segnala come l’unico e l’ultimo francese rimasto in gara in questa rassegna a cinque cerchi sia lo stesso che per ultimo era sopravvissuto al Roland Garros: Corentin Moutet. Solo che lui non è nemmeno sceso in campo, dato che il tedesco Jan-Lennard Struff ha dato forfait (e ha avuto ragione, visto che è ai quarti in doppio).

Al femminile, invece, da una parte c’è da registrare una moria di teste di serie importanti, tra cui Coco Gauff e (purtroppo) Jasmine Paolini, soprattutto nella parte bassa. Tutto di guadagnato per Iga Swiatek, che però non ha il migliore dei tabelloni dalla sua. La storia qui riguarda Angelique Kerber, che centra i quarti di finale all’ultimo torneo della carriera. Come a non voler smettere mai di stare in campo.

La stessa questione, del resto, che coinvolge Andy Murray, in doppio con Dan Evans: anche i belgi Gillé e Vliegen sono battuti, stavolta annullando altri due match point. Meno dei cinque del primo turno, ma salgono a sette e alimentano la leggenda di questo ultimo torneo. Avanti anche Alcaraz e Nadal, mentre con le (poche) teste di serie rimaste non ci sono particolari scossoni.

In doppio femminile, chiaramente, il match del giorno è quello di Errani e Paolini, che riescono a vincere pur avendo contro non solo Garcia e Parry, ma anche il caldissimo pubblico del Court 7, una bolgia spenta da Sara e Jasmine con le ultime stille di energia soprattutto della toscana. In misto, tra forfait, cambi di formazioni e quant’altro, poco rimane da segnalare almeno fino a domani con i quarti di finale.

TENNIS: RISULTATI PARIGI 2024 OGGI

SINGOLARE MASCHILE

Zverev (GER) [3]-Machac (CZE) 6-3 7-5

Popyrin (AUS)-Wawrinka (SUI) 6-4 7-5

Musetti (ITA) [11]-Navone (ARG) 7-6(2) 6-3

Fritz (USA) [8]-Draper (GBR) 6-7(3) 6-3 6-2

Auger-Aliassime (CAN) [13]-Marterer (GER) 6-0 6-1

Medvedev (AIN) [4]-Ofner (AUT) 6-2 6-2

Moutet (FRA)-Struff (GER) walkover

Paul (USA)-Mensik (CZE) 6-3 6-1

SINGOLARE FEMMINILE

Swiatek (POL) [1]-Xiyu Wang (CHN) 6-3 6-4

Collins (USA) [8]-Osorio (COL) 6-0 4-6 6-3

Kerber (GER) [PR]-Fernandez (CAN) [16] 6-4 6-3

Zheng (CHN) [6]-Navarro (USA) [11] 6-7(7) 7-6(4) 6-1

Krejcikova (CZE) [9]-Svitolina (UKR) 7-6(5) 2-6 6-4

Schmiedlova (SVK)-Paolini (ITA) [4] 7-5 3-6 7-5

Kostyuk (UKR) [12]-Sakkari (GRE) [7] 4-6 7-6(5) 6-4

Vekic (CRO) [13]-Gauff (USA) [2] 7-6(7) 6-2

DOPPIO MASCHILE

Ebden/Peers (AUS)-Granollers/Carreno Busta (ESP) 6-2 7-5

Koepfer/Struff (GER)-Borges/Cabral (POR) 6-2 6-2

Evans/Murray (GBR)-Gillé/Vliegen (BEL) 6-3 6-7(8) [11-9]

Alcaraz/Nadal (ESP)-Griekspoor/Koolhof (NED) 6-4 6-7(2) [10-2]

Krajicek/Ram (USA) [4]-Monteiro/Seyboth Wild (BRA) 6-4 7-6(3)

Machac/Pavlasek (CZE)-Jarry/Tabilo (CHI) 5-7 7-6(6) [10-4]

Krawietz/Puetz (GER) [2]-Monfils/Roger-Vasselin (FRA) 6-3 6-1

DOPPIO FEMMINILE

Secondi turni

Hsieh/Taso (TPE)-Kostyuk/Yastremska (UKR) [7] walkover

Errani/Paolini (ITA) [3]-Garcia/Parry (FRA) 5-7 6-3 [10-8]

Bucsa/Sorribes Tormo (ESP)-Carlé/Podoroska (ARG) 6-3 6-4

Primi turni

Boulter/Watson (GBR)-Kerber/Siegemund (GER) 6-2 6-3

Collins/Krawczyk (USA) [4]-Papamichail/Sakkari (GRE) 6-1 6-3

Andreeva/Shnaider (AIN)-Gadecki/Tomljanovic (AUS) 6-3 2-6 [10-6]

Krejcikova/Siniakova (CZE) [2]-H. Chan/L. Chan (TPE) 6-4 6-0

DOPPIO MISTO

Fritz/Gauff (USA) [3]-Podoroska/M. Gonzalez (ARG) 6-1 6-7(6) [10-5]

Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN)-Watson/Salisbury (GBR) 7-5 4-6 [10-3]

Xinyu Wang/Zhang (CHN)-Stefani/Seyboth Wild BRA) 3-6 6-3 [10-8]