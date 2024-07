Taekwondo, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma finali

Da mercoledì 7 a sabato 10 agosto, all’interno del Grand Palais, si terranno le gare di taekwondo valevoli per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In palio otto titoli a cinque cerchi, quattro al maschile (58, 68, 80, +80 kg) e altrettanti in campo femminile (49, 57, 67, +67 kg), con l’Italia che si candida ad un ruolo da assoluta protagonista in almeno un paio di eventi.

Stiamo parlando delle categorie di peso -58 e -80 kg, in cui Vito Dell’Aquila e Simone Alessio puntano alle medaglie e possono ambire anche al metallo più pregiato per quanto visto durante il ciclo olimpico. Da non sottovalutare inoltre la giovane emergente Ilenia Matonti, già bravissima ad ottenere un pass molto sorprendente e pronta a giocarsi le sue carte nei -49 kg.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del taekwondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al taekwondo), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TAEKWONDO OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

9.00 Turno preliminare 58 kg uomini e 49 kg donne

9.33 Ottavi di finale 58 kg uomini e 49 kg donne

14.30 Quarti di finale 58 kg uomini e 49 kg donne

16.21 Semifinali 58 kg uomini e 49 kg donne

19.30 Ripescaggi 49 kg donne e 58 kg uomini

20.19 Finali 49 kg donne e 58 kg uomini

Giovedì 8 agosto

9.00 Turno preliminare 68 kg uomini

9.09 Ottavi di finale 68 kg uomini e 57 kg donne

14.30 Quarti di finale 68 kg uomini e 57 kg donne

16.11 Semifinali 68 kg uomini e 57 kg donne

19.30 Ripescaggi 68 kg uomini e 57 kg donne

20.19 Finali 68 kg uomini e 57 kg donne

Venerdì 9 agosto

9.00 Turno preliminare 80 kg uomini

9.09 Ottavi di finale 67 kg donne e 80 kg uomini

14.30 Quarti di finale 67 kg donne e 80 kg uomini

16.11 Semifinali 67 kg donne e 80 kg uomini

19.30 Ripescaggi 67 kg donne e 80 kg uomini

20.19 Finali 67 kg donne e 80 kg uomini

Sabato 10 agosto

9.00 Turno preliminare +80 kg uomini

9.09 Ottavi di finale +67 kg donne e +80 kg uomini

14.30 Quarti di finale +80 kg uomini e +67 kg donne

16.21 Semifinali +80 kg uomini e +67 kg donne

19.30 Ripescaggi +80 kg uomini e +67 kg donne

20.19 Finali +80 kg uomini e +67 kg donne

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.