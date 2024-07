Tadej Pogacar evita una clamorosa caduta al Tour de France: spartitraffico scansato per centimetri

Tadej Pogacar ha commesso un grossissimo errore quando mancavano 60 km al traguardo della quinta tappa del Tour de France 2024. La maglia gialla, che ieri aveva regalato spettacolo sul Galibier staccando tutti gli avversari, si trovava nella pancia del gruppo e si è distratto in un momento che sembrava totalmente tranquillo.

Il fuoriclasse sloveno ha notato soltanto all’ultimo minuto uno spartitraffico e lo ha scansato per questione di centimetri, inventandosi una prodigiosa manovra e riuscendo così a spostare la bicicletta e il suo corpo sulla destra del cartellone giallo che segnalava l’ostacolo stradale. Un vero e proprio brivido per il capitano della UAE Emirates, leader della classifica generale con 45 secondi di vantaggio sul belga Remco Evenepoel e 50” sul danese Jonas Vingegaard.

Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia ha seriamente rischiato di incappare in una brutta caduta e di farsi anche male. In quel frangente qualche corridore è caduto a terra: nulla di grave, sono potuti ripartire immediatamente. Questa è però l’ennesima dimostrazione di come le insidie siano dietro l’angolo nelle grandi corse a tappe e di come in ogni momento si possa cadere rischiando di compromettere la classifica generale.