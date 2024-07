Surf, quando gareggia Leonardo Fioravanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: orari, date, tv, streaming

Da sabato 27 a martedì 30 luglio, i surfisti saranno protagonisti nell’edizione 2024 delle Olimpiadi di Parigi. I massimi rappresentanti della tavola si sfideranno per conquistare il podio a Cinque Cerchi, ma la sede di gara non sarà nella capitale francese. Si gareggerà, infatti, nell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km da Parigi, sulle onde di Teahupo’o.

Non si tratta di un luogo sconosciuto dal momento che parliamo di una tappa in pianta stabile nel calendario del Championship Tour. Saranno assegnati due titoli Olimpici: uno per gli uomini e uno per le donne. In questo contesto, Leonardo Fioravanti vorrà stupire. Reduce da una stagione in cui i migliori risultati sono stati i due quinti posti al Lexus Pipe Pro e al MEO Rip Curl Pro Portugal, l’azzurro spera di ritrovare lo smalto del 2023, annata nella quale si era guadagnato la qualificazione olimpica grazie al piazzamento in top-10 del ranking mondiale.

Leo, infatti, nel 2023 ottenne due podi, con il secondo posto nel Billabong Pro Pipeline e soprattutto il terzo SHISEIDO Tahiti Pro, ovvero dove si gareggerà per i Giochi. Un riscontro che dimostra di cosa possa essere capace il surfista nostrano. Da capire quali saranno le sue condizioni fisiche e sarà in grado di interpretare il contesto di gara in proprio favore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del surf e di Leonardo Fioravanti in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SURF OLIMPIADI PARIGI 2024

Tutti gli orari sono italiani

Sabato 27 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – primo turno

Dalle ore 23:48

Donne – primo turno

Domenica 28 luglio

Dalle ore 19:00

Donne – secondo turno

Dalle ore 23:48

Uomini – secondo turno

Lunedì 29 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – terzo turno

Dalle ore 23:48

Donne – terzo turno

Martedì 30 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – quarti di finale

Dalle ore 21:24

Donne – quarti di finale

Dalle ore 23:48

Uomini – semifinali

Mercoledì 31 luglio

Dalle ore 01:00

Donne – semifinali

Dalle ore 02:12

Uomini – gara per il bronzo

Dalle ore 02:53

Donne – gara per il bronzo

Dalle ore 03:34

Uomini – gara per l’oro

Dalle ore 04:15

Donne – gara per l’oro

LEONARDO FIORAVANTI IN GARA

Sabato 27 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – primo turno

PROGRAMMA SURF OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.