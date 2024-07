Surf oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 29 luglio, tv, streaming

Oggi, lunedì 29 luglio, terzo giorno di gare per gli specialisti del surf in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Si gareggia nell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km dalla città degli Innamorati, sulle onde di Teahupo’o. Una sede notata agli artisti della tavola, in quanto tappa del Championship Tour.

Sono andati in archivio i primi due turno di questa competizione e purtroppo l’Italia ha perso il suo unico rappresentante. Stiamo parlando di Leonardo Fioravanti. Il nostro portacolori è stato sconfitto dal giapponese Kanoa Igarashi, assai abile a interpretare le condizioni.

Si prospetta un evento particolarmente equilibrato. John John Florence e Griffin Colapinto vorranno far valere loro status di prime due surfisti del mondo. Lo stesso dicasi per Caitlin Simmers e Caroline Marks, che al femminile hanno già regalato non poco spettacolo sul loro modo di gareggiare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del surf di oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SURF OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Lunedì 29 luglio

Ore 19.00 Second turno uomini a Teahupo’o (Polinesia francese)

Ore 23.48 Secondo turno donne a Teahupo’o (Polinesia francese)

PROGRAMMA SURF OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.