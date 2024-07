Surf, cancellate tutte le gare di oggi alle Olimpiadi. Cosa è successo e quando si recuperano

Niente gare quest’oggi nell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km da Parigi. Nella sede prescelta per le prove di surf ai Giochi Olimpici 2024, sulle onde di Teahupo’o, non ci sarà modo per gli artisti della tavola di competere.

Originariamente, prendendo come riferimento gli orari italiani/francesi, a partire dalle 19.00 doveva iniziare il programma dei quarti di finale, prima per gli uomini e poi le donne. Un’alternanza che sarebbe proseguita per semifinali e le Finali assegnanti le medaglie. Uno schedule particolarmente ricco, con la sfida per l’oro riservata alle donne alle 04.15 del mattino (ora italiana/francese) di mercoledì 31 luglio.

Come comunicato però dagli organizzatori attraverso il sito ufficiale, le condizioni meteorologiche e conseguentemente dell’oceano, dove si disputano le gare a Cinque Cerchi, non sono sicure per surfisti e surfiste. Si è deciso, quindi, di cancellare l’intero programma odierno e di posticiparlo a domani.

In principio, si era già stabilito di sfruttare un giorno di recupero in caso di complicazioni di questo genere. Pertanto l’ordine delle prove previste, salvo nuove comunicazioni a riguardo, dovrebbe disputarsi secondo la seguente successione:

NUOVO CALENDARIO SURF OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Mercoledì 31 luglio (orari italiani)

19.00 Quarti di finale maschili a Teahupo’o (Polinesia francese)

21.24 Quarti di finale femminili a Teahupo’o (Polinesia francese)

23.48 Semifinali maschili a Teahupo’o (Polinesia francese)

Giovedì 1° agosto (orari italiani)

01.00 Semifinale donne a Teahupo’o (Polinesia francese)

02.12 Finale per il bronzo uomini a Teahupo’o (Polinesia francese)

02.53 Finale per il bronzo donne a Teahupo’o (Polinesia francese)

03.34 Finale per l’oro uomini a Teahupo’o (Polinesia francese)

04.15 Finale per l’oro donne a Teahupo’o (Polinesia francese)