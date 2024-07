Superbike, GP Gran Bretagna 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 12-14 luglio

Dopo quasi un mese di pausa, torna in azione il Mondiale Superbike da venerdì 12 a domenica 14 luglio con il Gran Premio di Gran Bretagna 2024, valevole come quinto round della stagione. Si preannuncia un appuntamento da seguire tutto d’un fiato sulla mitica pista di Donington Park, che regala spesso e volentieri delle gare oltremodo spettacolari.

Ci si presenta al round inglese dopo la tripletta a Misano di Toprak Razgatlioglu, nuovo leader del campionato sulla sua BMW con un margine di 21 punti sull’azzurro Nicolò Bulega e 24 sull’altra Ducati ufficiale dello spagnolo Alvaro Bautista. Più distante a -55 Alex Lowes con la Kawasaki. A Domington proveranno a ben figurare nelle posizioni di vertice anche gli italiani Andrea Locatelli, Andrea Iannone, Danilo Petrucci e Axel Bassani.

Tutte le sessioni principali del weekend britannico verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (Superpole Race anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere i turni principali in chiaro su TV8 (palinsesto ancora da definire). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2024

Venerdì 12 luglio

Ore 11.20 Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 16.00 Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Sabato 13 luglio

Ore 10.00 Prove libere 3

Ore 12.00 Superpole – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara-1 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Domenica 14 luglio

Ore 10.00 Warm-up

Ore 12.00 Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP