SUL TAPPETO VOLANTE! Jasmine Paolini travolge Navarro: prima italiana in semifinale a Wimbledon!

Jasmine Paolini è la prima italiana nella storia che si qualifica per la semifinale a Wimbledon. Il 2024 segna un altro momento storico per l’Italia del tennis, e lo mette a segno la toscana, che demolisce per 6-2 6-1 l’americana Emma Navarro in soli 57 minuti. Adesso per lei la croata Donna Vekic, con cui è avanti per 2-1 nei precedenti. L’azzurra, inoltre, entra ancora di più nella storia: come già Francesca Schiavone e Sara Errani (che sorride tantissimo nel suo angolo) prima di lei, si iscriverà al club delle giocatrici capaci di entrare nelle prime 5 del ranking WTA. L’appuntamento è per giovedì.

Già nel terzo game Navarro, con il suo solito gioco fatto di tanta intelligenza, riesce a spingere abbastanza da trovare il break a 30. Nessun timore, però, per Paolini, che gioca in modo molto aggressivo e si prende il controbreak a zero. E non è finita qui, perché Jasmine, sotto 30-0 nel sesto game, si crea con tanta qualità di gioco (salvo un doppio fallo dell’americana), va a strappare di forza la battuta all’avversaria. Lo fa con un dritto splendido che apre la strada per la discesa a rete. Tanto per ribadire, il gioco successivo lo domina dopo averlo aperto con un rovescio basso lungolinea di difficoltà immane, in contropiede. Per la toscana il parziale prosegue davvero sulle ali dell’entusiasmo, il che non aiuta di certo Navarro. Sul 5-2 ci sono due set point, e basta il primo con una risposta sulla seconda che manda fuori giri la statunitense: 6-2 in 27 minuti.

Il secondo parziale ha una partenza per molti versi simile al primo, con l’americana che riesce a ritrovare quella spinta sufficiente a portarla a palla break nel terzo gioco con una risposta vincente lungolinea di dritto. Esagera però con il successivo rovescio a seguire un’altra risposta velenosa, salvo poi tirarne un’altra di dritto incrociato vincente. Anche la seconda chance Paolini la salva, col contributo anche di un pizzico di fortuna, e poi è lei stessa ad avere due opportunità sul 2-1. E stavolta è la toscana a togliere il servizio alla sua avversaria, per poi diventare semplicemente impossibile da fermare. Una specie di tempesta, molto diversa da quel maltempo che davvero è un problema fuori dal tetto del Centre Court), che Paolini abbatte su una Navarro incapace di opporre quasi ogni tipo di resistenza. Di match point ne arrivano due, e al secondo ci sono le braccia alzate per la gioia e per la storia.

Una specie di “no match”, quello visto sul Centre Court, in cui Paolini annulla totalmente la seconda di Navarro, che quando vi deve far ricorso non vince nessuno dei 10 punti a disposizione. Tantissima la proiezione verso la rete di Jasmine: 16 punti vinti su 17, tanto più che il rapporto vincenti-errori gratuiti è di 19-12 (contro 6-12).