Stefano Sottile sul podio in Diamond League. Kerr vince a Monaco e prova a spaventare Tamberi con 2.38

Stefano Sottile ha conquistato un buon terzo posto nella gara di salto in alto andata in scena nel Principato di Monaco, sede della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il piemontese, che aveva brillato ai Campionati Italiani Assoluti valicando l’asticella posta a 2.30 metri, ha timbrato un convincente 2.28 al secondo assalto (dopo essersi salvato a 2.25 quando era con le spalle al muro).

Il 26enne non è poi riuscito nel colpaccio a 2.31, che sarebbe stata la seconda misura della carriera alle spalle del personale di 2.33 ormai vecchio di cinque anni. Stefano Sottile ha eguagliato il riscontro ottenuto agli Assoluti dello scorso anno, facendo capire di essere in ottima forma in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenta per provare a raggiungere la finale. L’azzurro si è meritato il podio alla pari con il sudcoreano Sanghyeok Woo nella gara vinta dal neozelandese Hamish Kerr.

Il Campione del Mondo Indoor si è imposto con 2.33 al terzo affondo (dopo essersi salvato a 2.28), battendo all’ultimo lo statunitense Shelby McEwen (2.31 alla prima). Hamish Kerr ha poi fatto alzare l’asticella a 2.38 metri per cercare di battere la miglior prestazione mondiale stagionale, siglata dal nostro Gianmarco Tamberi lo scorso 11 giugno ai trionfali Europei di Roma. L’oceanico ha fallito nettamente la prima prova e ha poi deciso di chiudere: la world lead resta nelle mani del Campione Olimpico, che stasera era assente a causa di un fastidio fisico, assolutamente da recuperare in vista degli imminenti Giochi.