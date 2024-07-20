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Ciclismo
Startlist cronometro Tour de France 2024: orari 21 luglio, pettorali, quando partono Pogacar, Evenepoel e Vingegaard
Domenica 21 luglio andrà in scena la ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2024. Siamo arrivati alla conclusione della Grande Boucle, spazio alla seconda e ultima cronometro individuale, che andrà in scena su un percorso non semplice: 33,7 km da Monaco a Nizza, nella prima metà del percorso sono previste le salite di La Turbie (8,2 km al 5,7%) e del Col d’Eze (1,6 km all’8,8%)
Tadej Pogacar si presenterà in maglia gialla con oltre cinque minuti di vantaggio su Jonas Vingegaard e si appresta a conquistare il Tour de France per la terza volta in carriera, firmando la mitica doppietta Giro-Tour nello stesso anno. Il danese dovrà accontentarsi del secondo posto davanti al belga Remco Evenepoel. Giulio Ciccone cercherà di difendere il decimo posto.
Di seguito la startlist, i pettorali, gli orari di partenza, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della seconda cronometro del Tour de France 2024. La ventunesima tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 a partire dalle ore 15.40 e su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play dalle 15.40, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO TOUR DE FRANCE DI OGGI
1 14:40:00 DAVIDE BALLERINI ASTANA QAZAQSTAN TEAM
2 14:41:30 MARK CAVENDISH ASTANA QAZAQSTAN TEAM
3 14:43:00 JARRAD DRIZNERS LOTTO DSTNY
4 14:44:30 CEES BOL ASTANA QAZAQSTAN TEAM
5 14:46:00 LUCA MOZZATO ARKEA-B&B HOTELS
6 14:47:30 DANIEL MCLAY ARKEA-B&B HOTELS
7 14:49:00 ROBBE GHYS ALPECIN-DECEUNINCK
8 14:50:30 DYLAN GROENEWEGEN TEAM JAYCO ALULA
9 14:52:00 SOREN WAERENSKJOLD UNO-X MOBILITY
10 14:53:30 SANDY DUJARDIN TOTALENERGIES
11 14:55:00 ALEXANDER KRISTOFF UNO-X MOBILITY
12 14:56:30 SÉBASTIEN GRIGNARD LOTTO DSTNY
13 14:58:00 HARM VANHOUCKE LOTTO DSTNY
14 14:59:30 MATEJ MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS
15 15:01:00 JASPER PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK
16 15:02:30 LENNY MARTINEZ GROUPAMA-FDJ
17 15:04:00 SILVAN DILLIER ALPECIN-DECEUNINCK
18 15:05:30 LUKE DURBRIDGE TEAM JAYCO ALULA
19 15:07:00 YVES LAMPAERT SOUDAL QUICK-STEP
20 15:08:30 CEDRIC BEULLENS LOTTO DSTNY
21 15:10:00 JOHN DEGENKOLB TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
22 15:11:30 DANNY VAN POPPEL RED BULL – BORA – HANSGROHE
23 15:13:00 ARNAUD DE LIE LOTTO DSTNY
24 15:14:30 LAURENZ REX INTERMARCHÉ – WANTY
25 15:16:00 HUGO PAGE INTERMARCHÉ – WANTY
26 15:17:30 BEN TURNER INEOS GRENADIERS
27 15:19:00 LUKA MEZGEC TEAM JAYCO ALULA
28 15:20:30 PIET ALLEGAERT COFIDIS
29 15:22:00 BINIAM GIRMAY INTERMARCHÉ – WANTY
30 15:23:30 PASCAL ACKERMANN ISRAEL – PREMIER TECH
31 15:25:00 MARIJN VAN DEN BERG EF EDUCATION – EASYPOST
32 15:26:30 NICO DENZ RED BULL – BORA – HANSGROHE
33 15:28:00 NIKIAS ARNDT BAHRAIN VICTORIOUS
34 15:29:30 AXEL ZINGLE COFIDIS
35 15:31:00 GIANNI VERMEERSCH ALPECIN-DECEUNINCK
36 15:32:30 ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES
37 15:34:00 MATTEO VERCHER TOTALENERGIES
38 15:35:30 RASMUS TILLER UNO-X MOBILITY
39 15:37:00 BRYAN COQUARD COFIDIS
40 15:38:30 CLÉMENT RUSSO GROUPAMA-FDJ
41 15:40:00 CLÉMENT CHAMPOUSSIN ARKEA-B&B HOTELS
42 15:41:30 RAUL GARCIA PIERNA ARKEA-B&B HOTELS
43 15:43:00 AXEL LAURANCE ALPECIN-DECEUNINCK
44 15:44:30 STEFAN BISSEGGER EF EDUCATION – EASYPOST
45 15:46:00 CHRISTOPHER JUUL-JENSEN TEAM JAYCO ALULA
46 15:47:30 MATHIEU VAN DER POEL ALPECIN-DECEUNINCK
47 15:49:00 BRENT VAN MOER LOTTO DSTNY
48 15:50:30 SIMON GESCHKE COFIDIS
49 15:52:00 THOMAS GACHIGNARD TOTALENERGIES
50 15:53:30 MIKE TEUNISSEN INTERMARCHÉ – WANTY
51 15:55:00 KÉVIN VAUQUELIN ARKEA-B&B HOTELS
52 15:56:30 FABIEN GRELLIER TOTALENERGIES
53 15:58:00 MICHAEL MATTHEWS TEAM JAYCO ALULA
54 15:59:30 RYAN GIBBONS LIDL-TREK
55 16:01:00 PAUL LAPEIRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
56 16:02:30 VICTOR CAMPENAERTS LOTTO DSTNY
57 16:04:00 CHRISTOPHE LAPORTE TEAM VISMA | LEASE A BIKE
58 16:05:30 GIANNI MOSCON SOUDAL QUICK-STEP
59 16:07:00 MARCO HALLER RED BULL – BORA – HANSGROHE
60 16:08:30 DORIAN GODON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
61 16:10:00 TIM WELLENS UAE TEAM EMIRATES
62 16:11:30 OLIVER NAESEN DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
63 16:13:00 OIER LAZKANO MOVISTAR TEAM
64 16:14:30 SEAN QUINN EF EDUCATION – EASYPOST
65 16:16:00 NANS PETERS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
66 16:17:30 GEORG ZIMMERMANN INTERMARCHÉ – WANTY
67 16:19:00 HAROLD TEJADA ASTANA QAZAQSTAN TEAM
68 16:20:30 NILS POLITT UAE TEAM EMIRATES
69 16:22:00 DAVIDE FORMOLO MOVISTAR TEAM
70 16:23:30 BART LEMMEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE
71 16:25:00 KOBE GOOSSENS INTERMARCHÉ – WANTY
72 16:27:00 STEPHEN WILLIAMS ISRAEL – PREMIER TECH
73 16:29:00 ALEX ARANBURU MOVISTAR TEAM
74 16:31:00 RUI COSTA EF EDUCATION – EASYPOST
75 16:33:00 KRISTS NEILANDS ISRAEL – PREMIER TECH
76 16:35:00 JAN HIRT SOUDAL QUICK-STEP
77 16:37:00 JAN TRATNIK TEAM VISMA | LEASE A BIKE
78 16:39:00 MATHIEU BURGAUDEAU TOTALENERGIES
79 16:41:00 DAVID GAUDU GROUPAMA-FDJ
80 16:43:00 JASPER STUYVEN LIDL-TREK
81 16:45:00 MATTEO SOBRERO RED BULL – BORA – HANSGROHE
82 16:47:00 FRANK VAN DEN BROEK TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
83 16:49:00 NEILSON POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST
84 16:51:00 KÉVIN GENIETS GROUPAMA-FDJ
85 16:53:00 MAGNUS CORT UNO-X MOBILITY
86 16:55:00 GREGOR MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM
87 16:57:00 JONAS ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY
88 16:59:00 JONATHAN CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS
89 17:01:00 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS
90 17:03:00 WOUT VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE
91 17:05:00 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM
92 17:07:00 HUGO HOULE ISRAEL – PREMIER TECH
93 17:09:00 TIESJ BENOOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE
94 17:11:00 NICOLAS PRODHOMME DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
95 17:13:00 QUENTIN PACHER GROUPAMA-FDJ
96 17:15:00 JOHANNES KULSET UNO-X MOBILITY
97 17:17:00 TOMS SKUJINS LIDL-TREK
98 17:19:00 WOUT POELS BAHRAIN VICTORIOUS
99 17:21:00 MARC SOLER UAE TEAM EMIRATES
100 17:23:00 GERAINT THOMAS INEOS GRENADIERS
101 17:25:00 ROMAIN GREGOIRE GROUPAMA-FDJ
102 17:27:00 OSCAR ONLEY TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
103 17:29:00 WARREN BARGUIL TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
104 17:31:00 JAKOB FUGLSANG ISRAEL – PREMIER TECH
105 17:33:00 BOB JUNGELS RED BULL – BORA – HANSGROHE
106 17:35:00 CRISTIAN RODRIGUEZ ARKEA-B&B HOTELS
107 17:37:00 TOBIAS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY
108 17:39:00 BRUNO ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
109 17:41:00 ODD CHRISTIAN EIKING UNO-X MOBILITY
110 17:43:00 PAVEL SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES
111 17:45:00 JACK HAIG BAHRAIN VICTORIOUS
112 17:47:00 ROMAIN BARDET TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
113 17:49:00 JORDAN JEGAT TOTALENERGIES
114 17:51:00 EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS
115 17:53:00 ILAN VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP
116 17:55:00 BEN HEALY EF EDUCATION – EASYPOST
117 17:57:00 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA-FDJ
118 17:59:00 CARLOS VERONA LIDL-TREK
119 18:01:00 JAVIER ROMO MOVISTAR TEAM
120 18:03:00 JULIEN BERNARD LIDL-TREK
121 18:05:00 WILCO KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE
122 18:07:00 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM
123 18:09:00 LOUIS MEINTJES INTERMARCHÉ – WANTY
124 18:11:00 JAI HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE
125 18:13:00 STEFF CRAS TOTALENERGIES
126 18:15:00 LAURENS DE PLUS INEOS GRENADIERS
127 18:17:00 RICHARD CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST
128 18:19:00 GUILLAUME MARTIN COFIDIS
129 18:21:00 FELIX GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
130 18:23:00 SIMON YATES TEAM JAYCO ALULA
131 18:25:00 SANTIAGO BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS
132 18:27:00 GIULIO CICCONE LIDL-TREK
133 18:29:00 DEREK GEE ISRAEL – PREMIER TECH
134 18:31:00 MATTEO JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE
135 18:33:00 CARLOS RODRIGUEZ INEOS GRENADIERS
136 18:35:00 ADAM YATES UAE TEAM EMIRATES
137 18:37:00 MIKEL LANDA SOUDAL QUICK-STEP
138 18:39:00 JOAO ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES
139 18:41:00 REMCO EVENEPOEL SOUDAL QUICK-STEP
140 18:43:00 JONAS VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE
141 18:45:00 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES
CALENDARIO CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2024
Domenica 21 luglio
Ore 14.40 Partenza primo corridore
Ore 19.20 circa Arrivo ultimo corridore
PROGRAMMA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 15.40, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play dalle ore 15.40, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.