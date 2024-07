Sollevamento pesi, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma finali

Da mercoledì 7 a domenica 11 agosto andrà in scena il programma del sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il palcoscenico designato per l’occasione è quello del Paris Expo Porte de Versailles, in cui verranno assegnati in totale dieci titoli divisi in egual misura tra settore maschile (61, 73, 89, 102, +102 kg) e femminile (49, 59, 71, 81, +81 kg).

Dopo le clamorose tre medaglie di Tokyo, l’Italia arriva all’edizione parigina con la consapevolezza di non poter eguagliare quel bottino a livello numerico. Sergio Massidda è uno dei candidati al podio e sogna il colpaccio nella -61 kg, mentre Nino Pizzolato vuole mettersi alle spalle i problemi fisici degli ultimi due anni e punta alla top3 nella -89 kg. Obiettivo record italiano ed un buon piazzamento invece per Lucrezia Magistris nella -59 kg.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SOLLEVAMENTO PESI OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

15.00 61 kg uomini

19.30 49 kg donne

Giovedì 8 agosto

15.00 59 kg donne

19.30 73 kg uomini

Venerdì 9 agosto

15.00 89 kg uomini

19.30 71 kg donne

Sabato 10 agosto

11.30 102 kg uomini

16.00 81 kg donne

20.30 +102 kg uomini

Domenica 11 agosto

11.30 +81 kg donne

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.