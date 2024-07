Skateboard: un monumentale Yuto Horigome conquista l’oro nello street alle Olimpiadi

Un fuoriclasse assoluto. Dopo una gara difficilissima, dopo tre errori di fila, Yuto Horigome trova il trick della vita e vince per la seconda volta l’oro olimpico nello skateboard, specialità street. E’ successo nel parco urbano di Place de La Concorde allestito per le Olimpiadi di Parigi 2024, al termine di una gara che ha mostrato tutta la forza magnetica e spettacolare della disciplina.

Un andamento strano quella del nipponico, autore della quarta run del lotto, dove ha sfiorato i 90 punti, accontentatosi di 89.90 e lasciando spazio a tutta l’eleganza del “maestro” Nyjah Houston (93.23), dell’altro statunitense Jagger Eaton (91.92) e del connazionale Sora Shirai (93.80).

Poi nella fase dei trick, Horigome ha sparato al primo colpo 94.16, commettendo poi tre passaggi a vuoto e complicando in modo rilevante la sua gara, specie dopo il 95.25 segnato da Eaton alla penultima uscita, ma i veri campioni si vedono al momento giusto.

E così, al quinto ed ultimo tentativo, il giapponese ha sparato un pulitissimo 270 back blunt, raccogliendo la bellezza di 97.08 per 281.14, appena dieci centesimi in più del già citato Eaton, il quale non ha saputo rispondere a dovere, fermandosi a quota 281.04 (91.92+93.87+95.25).

Più lontano invece il “Maestro” Huston, piazzatosi al terzo posto con 279.38 (93.37+92.79+93.22), non incidendo nelle ultime tre possibilità di trick. Quarto infine Sora Shirai con 279.12 (90.11+93.80+94.21). Lo skateboard tornerà nelle battute finali della rassegna a Cinque Cerchi (6-7 agosto) con la specialità del park.