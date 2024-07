Skateboard, perché sono state rinviate le gare di oggi alle Olimpiadi e quando si recuperano

Il programma delle gare di skateboard alle Olimpiadi di Parigi 2024 subisce una modifica sostanziale. Le prove della specialità street maschile previste per oggi sono state infatti rinviate a lunedì 29 luglio a causa delle condizioni meteo avverse. La notizia è arrivata nella mattinata odierna con un comunicato diramato dalla World Skate.

Come abbiamo visto anche durante la Cerimonia d’Apertura, nella giornata di ieri la Capitale francese è stata investita da un lungo acquazzone, durato poi tutta la notte e tuttora in corso. Ricordiamo che il circuito dello street, situato all’aperto in Place de la Concorde, riproduce in modo artificiale gli elementi urbani cittadini con scale, sporgenze, cordoli e corrimano, fattore che rende praticamente impossibile la possibilità di competere sul bagnato.

“A causa delle avverse condizioni meteorologiche notturne e in seguito a un incontro di questa mattina con tutti gli organizzatori rilevanti, è stata presa la decisione di rinviare lo Street Skateboarding maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a lunedì 29 luglio“, si legge nel comunicato.

Secondo quanto riportato dalla Federazione Internazionale, il programma di lunedì sarà uguale a quello originale. Alle 12:00 si svolgeranno dunque le batterie preliminari, mentre la finale si disputerà alle 17:00. Domani, domenica 28 luglio, sono previste le competizioni dello street femminile.