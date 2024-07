Skateboard: Eaton detta legge nelle qualifiche dello street maschile alle Olimpiadi

Gli Stati Uniti e il Giappone dettano legge in occasione dei preliminari validi per le prove dello skateboard, specialità street, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un segmento che ha decretato come sempre la grande competitiva della compagine nordamericana e di quella nipponica, ma che ha visto anche il primo (e unico) europeo entrato per il rotto della cuffia in finale tra le due categorie.

A piazzarsi al comando è stato la medaglia di bronzo a Tokyo 2020 Jagger Eaton che, dopo una fase di run valutata con 88.37, è salito vistosamente di colpi nella sezione dei best tricks, ricevendo al terzo e al quarto tentativo rispettivamente 92.65 e 94.86 totalizzando 274.88, due lunghezze in più rispetto al connazionale Nyjah Huston, secondo con 272.66 ottenendo tre valutazioni sopra quota 90 (90.18 nel run, 90.31 e 92.17 nei tricks).

Un super trick da 93.57 eseguito alla prima uscita ha consentito al giapponese Sora Shirai di accomodarsi in terza posizione, sfruttando lo score di 270.42 (86.71+93.57+90.14) beffando il connazionale Yuto Horigome (oro a Tokyo 2020), quarto con 270.18, pagando dazio con una seconda run al di sotto della soglia dei 90 punti.

Passano poi l’argentino Matias Dell’Olio (266.28), il brasiliano Kelvin Hoefler, sesto con 265.24, il canadese Cordano Russell e lo slovacco Richard Tury (257.99). Le finali cominceranno a partire dalle ore 17:00.