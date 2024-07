Sintayehu Vissa, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Sintayehu Vissa è a tutti gli effetti cittadina del mondo. Nata in Etiopia, adottata da una famiglia friulana, ha iniziato la sua vera carriera da mezzofondista negli States dove si è trasferita per frequentare la Saint Leo University (Florida) e poi l’ateneo del Mississippi con sede ad Oxford per studiare da assistente sociale. Qui si è laureata campionessa NCAA sui 1500 ed ha conquistato la chiamata in Nazionale azzurra ai Mondiali di Eugene. Ai Mondiali di Budapest lo scorso anno ha migliorato il personale a 4’01”66 e quest’anno non ha centrato la finale agli Europei di Roma ma è data in crescita di condizione e proverà a superare il turno a Parigi.

Nome: Sintayehu

Cognome: Vissa

Luogo e data di nascita: Bahir Dar (Etiopia), 29/7/1996

Sport e disciplina: atletica, 1500

Quando gareggia: 6/7/8/10 agosto (1500)