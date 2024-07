Simone Avondetto, Olimpiadi Parigi 2024 mountain bike: scheda e giorni di gara

Presentarsi da campione d’Europa alle Olimpiadi non è sicuramente una cosa banale. Lo farà Simone Avondetto che quest’anno ha sorprendentemente conquistato il titolo continentale nel cross country della Mountain bike. L’azzurro sogna il colpaccio a Parigi: difficile combattere per l’oro con un Tom Pidcock che appare nettamente favorito, ma le medaglie non appaiono impossibili.

Nome: Simone

Cognome: Avondetto

Luogo e data di nascita: Moncalieri, 15 aprile 2000

Sport e disciplina: cross country mountain bike

Quando gareggia: lunedì 29 luglio