Scherma, le fiorettiste azzurre accedono agli ottavi di finale delle Olimpiadi

Le fiorettiste azzurre rompono il ghiaccio e aprono con una vittoria il loro cammino olimpico a Parigi 2024. Nessuna sorpresa e tre vittorie per Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto, che accedono agli ottavi di finale della prova individuale.

Errigo ha gettato via la tensione in questo primo assalto. La portabandiera azzurra ha superato la filippina Catantan con il punteggio di 15-12 in un assalto che la monzese si è leggermente complicata. Adesso negli ottavi la campionessa europea in carica affronterà la francese Eva Lacheray.

Ci sarà una francese agli ottavi anche per Martina Favaretto, che dovrà vedersela contro Pauline Ranvier. La veneta è quella che ha sofferto meno nel suo primo assalto, battendo davvero agevolmente l’egiziana Amr Hossny con un comodo 15-5. Nella zona di tabellone di Favaretto non c’è più la francese Ysaora Thibus. che è stata sconfitta in una sfida molto difficile dalla polacca Walczyk-Klimaszyk.

Buona la prima anche per Alice Volpi, con la toscana che ha sconfitto la polacca Lyczbinska con il punteggio di 15-11. Ora la campionessa del mondo in carica se la vedrà negli ottavi di finale con la rumena Malina Calugareanu.