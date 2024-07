Sara Franceschi, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Terza partecipazione alle Olimpiadi per Sara Franceschi. La toscana ha dovuto affrontare un periodo non semplice, con un problema alla spalla che gli ha dato non pochi problemi. Tutto però sembrerebbe risolto o quantomeno l’azzurra è pronto alla sfida di Parigi nella distanza più complicata della vasca, i 400 misti. Non semplice trovare un equilibrio e l’azzurra, capace di tingersi in maniera inaspettata di bronzo agli ultimi Mondiali di Doha, vorrà stupire con l’obiettivo di avvicinare e magari migliorare il crono di 4:35.98 (personale). Si vuol essere nella finale olimpica e giocare le proprie carte.

Nome: Sara

Cognome: Franceschi

Luogo e data di nascita: Livorno, 1° febbraio 1999

Sport e disciplina: nuoto (400 misti)

Quando gareggia: lunedì 29 luglio (batterie 400 misti), lunedì 29 luglio (semifinale 400 misti), martedì 30 luglio (finale 400 misti)