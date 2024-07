Rugby, l’Italia inizia la sua estate contro le Samoa

Esordiranno venerdì 5 luglio, alle ore 6.00 italiane, contro le Samoa gli azzurri di Gonzalo Quesada, al primo appuntamento nelle Summer Nations Series 2024, i test match estivi che vedranno l’Italia affrontare anche Tonga e Giappone. Una partita dal pronostico difficile, contro una squadra “caotica, ma pericolosa”, come l’ha definita il coach azzurro.

Una prima sfida che vede il ct argentino scegliere un mix ben ponderato tra giocatori già esperti, l’ossatura che ha convinto nel Sei Nazioni, e giovani talenti da inserire nel contesto. Sicuramente il nome più atteso è quello di Matt Gallagher, che sfrutta l’assenza in questo match di Ange Capuozzo per coprire il ruolo di estremo ed esordire subito da titolare.

Per il resto l’Italia cambia poco rispetto a quello che si è visto nel Sei Nazioni e punterà soprattutto sul pack, su una difesa avanzante e sulle capacità offensive dei suoi trequarti per scalfire le certezze dei samoani e conquistare la vittoria. Altro esordiente in panchina, con il tallonatore Loris Zarantonello che potrebbe staccare il suo primo cap ad Apia.

SAMOA – ITALIA

Samoa: 15 Duncan Pa’ia’au, 14 Sebastian Visinia, 13 Alapati Leiua, 12 Danny Toala, 11 Nigel Ah Wong ,10 Alai D’Angelo Leuila, 9 Jonathan Taumateine, 8 Olajuwon Noa, 7 Murphy Taramai, 6 Theo McFarland, 5 Samuel Slade, 4 Benjamin Petaia Nee-nee, 3 Marco Fepulea’i, 2 Sama Malolo, 1 Aki Seiuli

In panchina: 16 Andrew Tuala, 17 Tietie Tuimauga, 18 Lolani Faleiva, 19 Michael Curry, 20 Iakopo Mapu, 21 Melani Matavao, 22 Afa Moleli, 23 Stacey Ili

Italia: 15 Matt Gallagher, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro, 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Loris Zarantonello, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Manuel Zuliani, 21 Lorenzo Cannone, 22 Martin Page-Relo, 23 Leonardo Marin