Rugby, Izekor “Con le Samoa molti errori, ma la stanchezza non sia un alibi”

Archiviata la sconfitta contro le Samoa, per l’Italia del rugby l’appuntamento è venerdì prima dell’alba italiana, quando alle 4 di mattino affronterà le Tonga nel secondo test match estivo. Una sfida importante, soprattutto dopo il ko di venerdì scorso al termine di una partita che ha lasciato l’amaro in bocca agli azzurri. Come evidenzia Alessandro Izekor.

“Contro Samoa abbiamo commesso diversi errori e loro sono stati bravi a sfruttarli. Personalmente non sono soddisfatto: ho fatto il mio in fase di placcaggio, ma non sono riuscito a dare molto altro” ha dichiarato Alessandro Izekor nell’incontro stampa odierno.

“Affronteremo una nazionale molto simile a Samoa. Anche loro sono fisici e diretti: sarà un’occasione per dimostrare quanto non abbiamo fatto vedere una settimana fa. Non siamo soddisfatti, è chiaro, e in settimana stiamo lavorando per migliorare. La scorsa partita ci deve servire da lezione” ha continuato la terza linea azzurra.

“C’è un po’ di stanchezza c’è relativa alla stagione molto lunga dove alcuni giocatori hanno iniziato dalla preparazione al mondiale. Non è assolutamente un alibi: giocare a rugby è il nostro lavoro, siamo in campo per quello. E quando sei in Nazionale la stanchezza diventa l’ultimo dei problemi. E’ un ambiente stimolante e c’è sempre voglia di fare tanto” ha sottolineato Izekor.