Rugby a 7, Fiji favorite per il tris alle Olimpiadi. Ma attenzione alla Francia di Dupont!

Si conclude oggi il torneo maschile di rugby a sette a Parigi 2024 e nella serata verrà assegnata la medaglia d’oro. Sono quattro le formazioni rimaste in corsa, con le semifinali in programma nel pomeriggio di oggi, mentre le finali per il bronzo e per l’oro si giocheranno alle 19.00 e alle 19.45. Ecco chi scenderà in campo e chi è, forse, favorito per la vittoria finale.

Si inizia alle 15.30 con Sudafrica-Francia. Le due formazioni hanno faticato tantissimo nella fase a gironi, rischiando l’eliminazione, con il Sudafrica che ha chiuso con una vittoria e due ko, mentre la Francia ha perso un match, pareggiato con gli USA e rischiato grosso contro l’Uruguay. Ma nei quarti di finale entrambe hanno ribaltato i pronostici, eliminando due formazioni che alla vigilia erano accreditate di una medaglia, cioè Nuova Zelanda e Argentina.

La semifinale, dunque, promette grande equilibrio. I Blitzbokke hanno dalla loro una maggior esperienza ad alto livello nel rugby a sette, una fisicità e una velocità pericolosissime, ma anche passaggi a vuoto che possono favorire gli avversari. La Francia, invece, ha la stella di questo torneo, quell’Antoine Dupont che sin qui ha dimostrato di essere un giocatore di un’intelligenza ovale unica e che può decidere il torneo. E gioca in casa, quindi favorita, forse è la Francia.

L’altra semifinale sarà alle 16 e sarà Fiji-Australia. Era una combinazione più scontata alla vigilia, anche se l’Irlanda poteva essere un ostacolo pericoloso per le Fiji. E infatti i pacifici hanno vinto in rimonta, mentre l’Australia ha liquidato senza grossi problemi gli USA. Proprio la facilità del quarto di finale contro gli americani rende l’Australia un’incognita, mentre le Fiji sembrano avere un passo in più rispetto agli avversari e al momento sembrano le favorite d’obbligo per la conquista del loro terzo oro olimpico consecutivo.

RUGBY A 7 – SEMIFINALI

Sudafrica-Francia

Fiji-Australia