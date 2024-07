Rugby a 7, colpi di scena ai quarti di finale Olimpiadi! All Blacks e Argentina eliminate, in semifinale vanno Sudafrica, Francia, Fiji e Australia

Seconda giornata del torneo di rugby a sette alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nella serata di oggi si sono disputati i quarti di finale che hanno decretato le quattro formazioni che sabato si giocheranno la medaglia d’oro. Ecco come è andata.

Il primo quarto di finale vedeva in campo la Nuova Zelanda, che aveva dominato il proprio girone, e il Sudafrica, entrato nella seconda fase come seconda migliore terza dei gironi. Le due formazioni si erano già affrontate ieri, con gli All Blacks 7s vincenti. Ma i Blitzbokke oggi hanno cambiato ritmo e nel primo tempo vanno a segno con Davids e Leyds, scappando sul 14-0. A tempo scaduto è Knewstubb ad accorciare per la Nuova Zelanda. Nella ripresa ci provano i neozelandesi, ma la difesa sudafricana regge l’urto, il punteggio non cambia e il Sudafrica elimina gli All Blacks 7s e va in semifinale vincendo 14-7.

Cade un’altra delle grandi favorite per una medaglia, l’Argentina, e lo fa contro i padroni di casa della Francia, che dopo una fase a gironi a dir poco sofferta cambiano marcia quando il gioco si fa duro. Le mete di Timo, Grandidier Nkanang e Rebbadj valgono il 21-0 con cui si va al riposo. Ma l’Argentina non demorde, accorcia con Isgro, poi il cartellino giallo a Sepho complica ancor più le cose alla Francia e Moneta segna la meta del -7. Bleus che nascondono l’ovale ai Pumas nei due minuti finali e a tempo finale è Antoine Dupont a inventarsi la meta del 26-14 che manda la Francia in semifinale.

Dopo due risultati sicuramente contro i pronostici, anche Fiji-Irlanda sembra poter sovvertire le aspettative della vigilia. I bicampioni olimpici in carica delle Fiji, infatti, partono benissimo e dopo poco più di 30 secondi vanno in meta con Baleiwairiki. Ma l’Irlanda non demorde e due mete di Chay Mullins ribaltano il risultato e si va al riposo sul 10-7 per gli irlandesi. E quando Ward firma la terza meta per l’Irlanda le Fiji sono spalle al muro. Ma a 3’ dalla fine Nasova segna la meta del -3 e dopo neanche un minuto è Nacuqu a ribaltare di nuovo tutto, con la marcatura che fissa il punteggio sul 19-15 per le Fiji. Che, così, continuano la strada per un possibile terzo oro, mentre l’Irlanda si ferma.

La serata ovale si chiude con il quarto di finale che sembra più scritto, con l’Australia nettamente favorita contro gli USA, con la squadra americana da tempo alla ricerca di se stessa. Eppure l’equilibrio dura oltre 4 minuti, quando una touche sbagliata regala l’ovale ai Wallabies, che poi battono velocemente una punizione e Turner va in meta. E a tempo scaduto arriva il raddoppio con Toole che manda le squadre al riposo sul 10-0 per l’Australia. I canguri possono gestire il vantaggio nella ripresa, rischiano di chiudere il discorso dopo 4 minuti, ma gli USA salvano una meta già segnata. Ma gli americani non riescono mai a rendersi pericolosi e a tempo quasi scaduto Longbottom trova il piazzato per il +13. USA alza bandiera bianca e arriva la meta dello stesso Longbottom per il 18-0 finale.

RUGBY A 7 – QUARTI DI FINALE

Nuova Zelanda-Sudafrica 7-14

Argentina-Francia 14-26

Fiji-Irlanda 19-15

Australia-USA 18-0

RUGBY A 7 – SEMIFINALI

Sudafrica-Francia

Fiji-Australia