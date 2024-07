Rossella Fiamingo chiude un cerchio: “Aspettavo questo oro dal 2016. Avevamo simulato il tifo francese”

Un oro strepitoso, un’apoteosi unica per tutta l’Italia. Dopo una gran fatica nei giorni scorsi arriva finalmente la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nella scherma e lo fa in maniera meravigliosa: in finale contro la Francia nella spada a squadre femminile.

Un ultimo atto spettacolare e ricco di pathos, terminato all’ultima stoccata, con Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria a beffare le francesi davanti al pubblico di casa.

Le parole di Fiamingo subito dopo la premiazione: “Prendere questo oro con le mie compagne era l’obiettivo. Abbiamo chiuso il cerchio insieme alle mie compagne, io l’aspettavo dal 2016. Bello vincerla alla priorità, sono veramente felice. Avevamo preparato tutte le situazioni e come gestirle. Avevamo anche allenato il tifo francese grazie a degli audio. Oggi è stato stupendo”.

Per lei si tratta della terza medaglia olimpica della carriera dopo l’argento di Rio nell’individuale e il bronzo a squadre di Tokyo.