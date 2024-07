Quanti soldi ha guadagnato Pogacar con la vittoria al Tour de France? E sommando il Giro d’Italia…

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2024. Lo sloveno ha indossato la maglia gialla già alla seconda tappa, l’ha ripresa alla quarta e non l’ha più mollata, tra l’altro conquistando anche cinque successi di tappa (alla vigilia della cronometro conclusiva). Il capitano della UAE Emirates si è imposto con più di cinque minuti di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, a dimostrazione di un dominio assoluto inscenato durante le tre settimane della Grande Boucle. Il 25enne ha così completato la mitica accoppiata Giro-Tour nello stesso anno, riuscita per l’ultima volta nella storia a Marco Pantani nel 1998.

Tadej Pogacar si è imposto in terra transalpina per la terza volta in carriera, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio a Nizza dopo essersi dovuto inchinare a Vingegaard nelle ultime due edizioni. Il 23enne ha ribadito in maniera nitida di essere il migliore uomo al mondo nelle grandi corse a tappe e al momento è insuperabile, chissà che non vada alla Vuelta per cercare la mitica tripletta mai riuscita nella storia del ciclismo (tra l’altro non ha mai vinto in Spagna). Ricordiamo che quest’anno ha festeggiato anche alla Liegi-Bastogne-Liegi e ora è atteso alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove potrebbe ancora stupire.

Si tratta di un risultato rimarchevole dal punto di vista tecnico e agonistico, ma che ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Tour de France 2024? Parliamo di un assegno complessivo di 596.930 euro (esclusi gli assegni per i GPM e quello che arriveranno per i risultati nell’ultima tappa), che poi andrà diviso con compagni di squadra e staff in base agli accordi pattuiti da contratto. Il grosso del montepremi deriva dal primo posto in classifica generale (500.000 euro), ma attenzione anche ai 55.000 euro guadagnati grazie alle cinque vittorie di tappa, ai 15.000 euro per il secondo posto nella classifica degli scalatori e ai 9.500 euro per i diciannove giorni in maglia gialla.

Al Giro d’Italia aveva invece guadagnato 389.093 euro, dunque sommando le due grandi corse a tappa tocca quota 986.023 euro. Di seguito lo specchietto dettagliato sul montepremi di Tadej Pogacar al Tour de France 2024.

MONTEPREMI TADEJ POGACAR VITTORIA TOUR DE FRANCE 2024

VITTORIA CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA): 500.000 euro

VITTORIE DI TAPPA: 5 x 11.000 = 55.000 euro

SECONDI POSTI DI TAPPA: 2 x 5.500 = 11.000 euro

QUARTI POSTI DI TAPPA: 1 x 1.500 = 1.500 euro

NONI POSTI DI TAPPA: 1 x 650 = 650 euro

TREDICESIMI POSTI DI TAPPA: 1 x 440 = 440 euro

QUATTORDICESIMI POSTI DI TAPPA: 1 x 340 = 340 euro

GIORNI IN MAGLIA GIALLA: 19 x 500 = 9.500 euro

SECONDO POSTO CLASSIFICA SCALATORI: 15.000 euro

QUINTO POSTO CLASSIFICA A PUNTI: 3.500 euro

TOTALE: 596.930 (esclusi i premi per i GPM e quelli per i risultati dell’ultima tappa)

MONTEPREMI POGACAR CON LE VITTORIE A TOUR E GIRO

596.930 + 389.093 = 986.023 euro.