Quanti soldi guadagna Matteo Berrettini con la vittoria

Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Gstaad, sconfiggendo il francese Quentin Halys in due set nella finale andata in scena sulla terra rossa svizzera. Il tennista italiano, che al turno precedente aveva avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas, ha alzato al cielo il secondo trofeo della stagione dopo quello conquistato a Marrakech e ha festeggiato anche il grande ritorno nella top-50 del ranking ATP. Prestazione davvero rimarchevole da parte del romano, che sta ritrovando gradualmente la forma dei giorni migliori e che settimana prossima cercherà di spingersi lontano a Kitzbuehel visto che non si è qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il risultato odierno ha una grande rilevanza dal punto di vista tecnico e sportivo, ma assume ha un importante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo ATP 250 di Gstaad? Il montepremi è relativamente interessante visto che stiamo parlando di 88.125 euro, salendo così a quota 355.000 dollari portati a casa in stagione e rasentando i 12 milioni di dollari in carriera.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BERRETTINI CON LA VITTORIA A GSTAAD

88.125 euro.