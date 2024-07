Quando un oro alle Olimpiadi vale una casa o… una mucca. I premi più originali a Parigi 2024

Conquistare una medaglia alle Olimpiadi è un’impresa soltanto per pochissimi eletti nel panorama sportivo e chi riesce a mettersi al collo un alloro è degno dell’immortalità agonistica. Si tratta dell’onore più elevato per un atleta, che da questa prestazione ricava giustamente anche profitti economici dagli sponsor e anche dai Comitati Olimpici Nazionali.

In Italia, ad esempio, i Campioni Olimpici ricevono un assegno da 180.000 euro, ma la cifra varia a seconda dei Paesi: si tocca l’equivalente di 700.000 euro per Singapore, ma va considerato anche che in Gran Bretagna non è previsto nemmeno un centesimo. Ad alcune latitudini, però, i premi sono più particolari.

Saranno sicuramente contenti i cinesi, visto che riceveranno in dote degli appartamenti (la metratura varierà a seconda del valore delle medaglie conquistate), proprio come accade in Kazakhstan. In Malesia hanno garantito un’auto di fabbricazione straniera (ma non sono state ancora precisate le case di produzione).

Dall’Indonesia arriva il caso più curioso: conquistare un oro a cinque cerchi assicura delle mucche, insomma un riconoscimento in capi di bestiame per la gloria olimpica. A secco restano anche gli atleti provenienti da Norvegia e Svezia.