Quando le gare di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024? Si comincia subito con la cronometro maschile!

Concluso il Tour de France è arrivata l’ora di pensare alle prossime gare di ciclismo su strada. L’appuntamento è con le Olimpiadi di Parigi 2024, l’evento sportivo più importante dell’anno e uno degli appuntamenti cerchiati in rosso sul calendario di diversi corridori. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, dove si assegneranno quattro titoli e dodici medaglie, equamente distribuiti tra uomini e donne: spazio alle cronometro individuali e alle prove in linea per entrambi i sessi.

A differenza delle ultime edizioni a cinque cerchi, il programma sarà aperto dalle prove contro il tempo: appuntamento a sabato 27 luglio, prima scenderanno in strada le donne e poi toccherà agli uomini. Bisognerà poi attendere il fine settimana successivo per godersi le prove in linea: sabato 3 agosto si fronteggeranno gli uomini, mentre domenica 4 agosto si daranno battaglia le donne. L’Italia si gioca una carta importante con Filippo Ganna a cronometro e può essere protagonista con le ragazze.

QUANDO LE GARE DI CICLISMO SU STRADA ALLE OLIMPIADI

Sabato 27 luglio

14.30 Cronometro individuale femminile

16.34 Cronometro individuale maschile

Sabato 3 agosto

11.00 Prova in linea maschile

Domenica 4 agosto

14.00 Prova in linea femminile