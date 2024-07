Perché si usano le Rashguard negli sport da combattimento?

Negli ultimi anni, le rashguard sono diventate un elemento indispensabile per molti atleti che praticano sport da combattimento. Ma cosa sono esattamente le rashguard e perché sono così importanti? Scopriamolo insieme!

Cosa sono le Rashguard?

Le rashguard sono maglie aderenti, solitamente realizzate con materiali sintetici come poliestere, lycra o nylon, progettate per garantire elasticità e una perfetta aderenza al corpo. Queste caratteristiche permettono alle rashguard di offrire una protezione ottimale contro escoriazioni e abrasioni, oltre a fornire comfort alla pelle.

Le rashguard hanno avuto origine nel mondo del surf negli anni ’70, quando i surfisti australiani cercavano una soluzione per evitare le irritazioni della pelle causate dal contatto costante con la tavola da surf e dall’esposizione prolungata ai raggi solari. Questo indumento è rapidamente diventato popolare anche in altri sport acquatici e, negli ultimi decenni, ha trovato un posto di rilievo anche negli sport da combattimento, come il Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), il grappling e le arti marziali miste (MMA).

A Cosa Servono le Rashguard negli sport da combattimento?

Negli sport da combattimento, dove il contatto fisico è intenso e frequente, le rashguard svolgono diverse funzioni cruciali:

Protezione della pelle : uno dei principali motivi per cui le rashguard sono così popolari negli sport da combattimento è la loro capacità di proteggere la pelle da abrasioni, tagli e graffi. In sport come il BJJ e il grappling, dove il contatto fisico è intenso, le rashguard sono fondamentali a prevenire lesioni superficiali.

: uno dei principali motivi per cui le rashguard sono così popolari negli sport da combattimento è la loro capacità di proteggere la pelle da abrasioni, tagli e graffi. In sport come il BJJ e il grappling, dove il contatto fisico è intenso, le rashguard sono fondamentali a prevenire lesioni superficiali. Compressione muscolare : grazie all’effetto di compressione uniforme sui muscoli, le rashguard sono in grado di mantenerli in posizione, prevenendo distorsioni e strappi. Questa compressione, inoltre, migliora la circolazione sanguigna, aumentando l’ossigenazione dei tessuti e favorendo un recupero più rapido dopo l’attività fisica.

: grazie all’effetto di compressione uniforme sui muscoli, le rashguard sono in grado di mantenerli in posizione, prevenendo distorsioni e strappi. Questa compressione, inoltre, migliora la circolazione sanguigna, aumentando l’ossigenazione dei tessuti e favorendo un recupero più rapido dopo l’attività fisica. Regolazione della temperatura : grazie ai materiali tecnici con cui sono realizzate, le rashguard aiutano a regolare la temperatura corporea. Assorbono il sudore e lo rilasciano rapidamente, garantendo all’atleta traspirazione e comfort anche durante gli allenamenti più intensi.

: grazie ai materiali tecnici con cui sono realizzate, le rashguard aiutano a regolare la temperatura corporea. Assorbono il sudore e lo rilasciano rapidamente, garantendo all’atleta traspirazione e comfort anche durante gli allenamenti più intensi. Prevenzione delle bruciature da tappeto : in sport come il BJJ e il wrestling, dove si lavora molto a terra, le rashguard aiutano a prevenire le cosiddette “bruciature da tappeto”, abrasioni causate dal contatto ripetuto con il tatami o il tappeto di gara.

: in sport come il BJJ e il wrestling, dove si lavora molto a terra, le rashguard aiutano a prevenire le cosiddette “bruciature da tappeto”, abrasioni causate dal contatto ripetuto con il tatami o il tappeto di gara. Igiene : agiscono come barriera tra la pelle e l’ambiente esterno, riducendo il rischio di infezioni batteriche o fungine, che possono facilmente diffondersi attraverso il contatto pelle a pelle o con superfici contaminate.

Quali sono le caratteristiche principali delle Rashguard?

Le rashguard moderne sono progettate con diverse caratteristiche che le rendono ideali per gli sport da combattimento:

Elasticità : realizzate con materiali altamente elastici, permettono agli atleti una completa libertà di movimento, permettendo di eseguire tecniche complesse e movimenti rapidi senza sentirsi limitati dall’abbigliamento.

: realizzate con materiali altamente elastici, permettono agli atleti una completa libertà di movimento, permettendo di eseguire tecniche complesse e movimenti rapidi senza sentirsi limitati dall’abbigliamento. Resistenza : concepite per essere estremamente resistenti attraverso materiali durevoli, le rashguard sono in grado di sopportare l’usura quotidiana e gli stress fisici delle sessioni di allenamento e delle competizioni senza il rischio di strappi o di usura.

: concepite per essere estremamente resistenti attraverso materiali durevoli, le rashguard sono in grado di sopportare l’usura quotidiana e gli stress fisici delle sessioni di allenamento e delle competizioni senza il rischio di strappi o di usura. Traspirabilità : i tessuti tecnici che le caratterizzano permettono di assorbire il sudore e trasportarlo verso l’esterno, dove può evaporare rapidamente. Questo processo di gestione dell’umidità non solo migliora il comfort mantenendo la pelle sempre asciutta, ma aiuta anche a prevenire irritazioni cutanee.

: i tessuti tecnici che le caratterizzano permettono di assorbire il sudore e trasportarlo verso l’esterno, dove può evaporare rapidamente. Questo processo di gestione dell’umidità non solo migliora il comfort mantenendo la pelle sempre asciutta, ma aiuta anche a prevenire irritazioni cutanee. Vestibilità aderente: progettate per adattarsi perfettamente al corpo, mantenendosi stabili durante movimenti dinamici e contatti intensi, migliorano sia l’aspetto estetico che il comfort, riducendo le possibili distrazioni e consentendo agli atleti di concentrarsi completamente sulla loro performance.

Se sei un appassionato di sport da combattimento e desideri massimizzare il tuo rendimento durante gli allenamenti e le competizioni, investire in una rashguard di alta qualità può fare la differenza.