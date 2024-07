Perché le gare di surf delle Olimpiadi di Parigi 2024 non si faranno in Francia: luogo e fuso orario

Da sabato 27 a martedì 30 luglio, gli artisti della tavola saranno protagonisti nell’edizione 2024 delle Olimpiadi di Parigi. I massimi rappresentanti del surf si confronteranno per conquistare il podio a Cinque Cerchi, ma la sede di gara non sarà nella capitale francese. Si gareggerà, infatti, nell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km da Parigi, sulle onde di Teahupo’o.

Questo perché? Parliamo di un luogo molto noto agli specialisti del massimo circuito internazionale che vorranno sfruttare le gare che si sono tenute nel Championship Tour. Una sede, quindi, abituale per il massimo circuito internazionale che quindi consentirà anche ai partecipanti di avere delle indicazioni chiare sul da farsi, anche rispetto alle condizioni particolari che sono richieste.

Saranno assegnati due titoli Olimpici: uno per gli uomini e uno per le donne. Leonardo Fioravanti, da questo punto di vista, vorrà fare la differenza e ottenere il miglior riscontro possibile, magari cercando di replicare il fantastico podio (terzo) con cui concluse la tappa del Tour proprio a Tahiti l’anno passato.

Si prevedono onde spettacolari da domare, un contesto ideale per garantire ai surfisti di mettere alle prove le proprie capacità in un contesto così importante come quello a Cinque Cerchi.

CALENDARIO SURF OLIMPIADI PARIGI 2024

Tutti gli orari sono italiani

Sabato 27 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – primo turno

Dalle ore 23:48

Donne – primo turno

Domenica 28 luglio

Dalle ore 19:00

Donne – secondo turno

Dalle ore 23:48

Uomini – secondo turno

Lunedì 29 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – terzo turno

Dalle ore 23:48

Donne – terzo turno

Martedì 30 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – quarti di finale

Dalle ore 21:24

Donne – quarti di finale

Dalle ore 23:48

Uomini – semifinali

Mercoledì 31 luglio

Dalle ore 01:00

Donne – semifinali

Dalle ore 02:12

Uomini – gara per il bronzo

Dalle ore 02:53

Donne – gara per il bronzo

Dalle ore 03:34

Uomini – gara per l’oro

Dalle ore 04:15

Donne – gara per l’oro