Perché Jasmine Paolini ha vinto per ritiro a Wimbledon: la rimonta nel terzo set, poi le lacrime di Keys

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale di Wimbledon 2024, proseguendo in maniera brillante la propria avventura nel terzo Slam della stagione. La tennista italiana ha avuto la meglio su Madison Keys grazie al ritiro della stessa statunitense, giunto nelle battute conclusive del terzo set di una battaglia infuocata e decisamente intensa. La 28enne toscana aveva vinto il primo set per 6-3, ma nella seconda frazione si era dovuta inchinare al tie-break (8-6) spedendo in rete un dritto sul 6-6 che, se concretizzato, le avrebbe permesso di issarsi a match-point.

Nel terzo set la numero 7 del mondo ha perso il servizio per due volte, finendo sotto nel punteggio per 5-2. Sembrava ormai finita, ma l’azzurra non ha mai mollato la presa ed è riuscita a recuperare un break (3-5) per poi avvicinarsi alla rivale sfruttando il proprio turno in battuta (4-5). A quel punto, l’americana ha chiamato un medical time-out, ricevendo un trattamento nella zona inguinale, nello specifico all’interno coscia sinistro.

Probabilmente c’è stato un fastidio all’adduttore per Madison Keys, che è stata fasciata. Al rientro in campo era al servizio, ma era chiaramente ferma e inerme, quasi incapace di giocare: Paolini ha operato un altro break e ha agguantato il pareggio (5-5). Dopo un paio di scambi sul servizio della nostra portacolori, Keys era in lacrime per il dolore e ha deciso di ritirarsi. Jasmine Paolini ha così vinto l’incontro sull’erba londinese ed ora è attesa dalla sfida da disputare contro la vincente del derby statunitense tra Gauff e Navarro.